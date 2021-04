Quiso disculparse y el colectivo lo arrastró más de diez metros

Un grave hecho de violencia ocurrido en plena calle fue denunciado por un vecino olavarriense que resultó seriamente herido después de protagonizar un incidente con un colectivero local.

El hecho, producido cerca del mediodía del último martes y que fue difundido por varios medios locales, tuvo lugar después de una maniobra de tránsito fallida entre el conductor de una camioneta y un colectivero.

“Íbamos los dos por Del valle, estábamos parados en el semáforo de la Rivadavia, yo estaba detrás de un colectivo y con una camioneta Toyota al lado, cuando arrancamos la camioneta quiso pasar y yo, que iba por el medio, me tuve que cerrar contra el colectivo. El colectivero empezó a tocar bocina y siguió, porque yo ni lo rocé, así que seguí un poco más y paré con la idea de pedirle disculpas al colectivero, por haberlo encerrado, porque sabía que había sido culpa mía”, contó Hugo Schwab, el hombre que terminó con fuertes lesiones por el incidente.

“El colectivo paró en una parada, yo lo esperé, volvió a arrancar y cuando llegó a donde estaba yo paró de nuevo, pero no paró a un costadito, paró en el medio de la calle, todos los autos que venían atrás tuvieron que parar también”, relató Schwab, quien cuenta que en ese momento el colectivero abrió la puerta y, antes de que él pudiera disculparse, este “le empezó a decir de todo, enfurecido”.

“No me escuchaba, me empezó a decir de todo, que yo era un inconsciente, que lo había encerrado, que él era un servicio público y que podría haber causado un accidente grande. Yo, que estaba parado al lado del colectivo, le trataba de decir que tenía razón, que por eso quería pedirle disculpas, pero no escuchaba. En ese momento agarró el bate con el que le pegan a las gomas para ver si están infladas y, apuntándome con eso, me dijo ¨Mira, yo a los que me hacen esas cosas lo arreglo con esto¨. Ahí subí al primer escalón y le dije que el inconsciente era él, que no podía estar amenazándome de esa manera, que mi intención había sido reconocer mi error al haberlo encerrado”, contó Schwab, de 63 años, que casi inmediatamente vivió una situación de extrema violencia.

“En ese momento él me dijo 'A esto lo vamos a arreglar en la terminal', apretó el botón y cerró la puerta. Yo me desesperé y traté de bajarme del colectivo, pero la puerta me agarró el cuerpo, y quedé afuera, colgado del brazo. Fue ahí cuando arrancó y tuve que empezar a correr. Corrí hasta donde pude y me caí contra el asfalto. Me arrastro más de 10 metros”, narró Schwab, quien, producto de la caída, sufrió fuertes golpes en la cabeza, los codos y el brazo.

“Cuando abrí los ojos había un chico ayudándome, que me juntó las cosas y me asistió cuando yo estaba en el suelo”, recordó este vecino olavarriense, “tenía una herida grande en la cabeza y todo estaba lleno de sangre. Ahí apareció un policía junto con el colectivero, que me dijo ¨Flaco, te patinaste en el escalón¨. Yo, que seguía en el suelo pero ya estaba consciente, le dije que no, que cómo podía decir eso después de lo que había hecho, conté lo que había pasado y el policía lo retuvo”.

“Todos me decían que no me moviera, porque estaba muy herido y había mucha sangre. Con el golpe que tenía en la cabeza pensé que me moría. Después me enteré que el colectivero declaró que yo lo subí a agredirlo y que él nunca arrancó el colectivo, pero eso es absurdo, hay testigos”, relató la víctima, quien ahora se encuentra recuperándose de las lesiones y de una infección que generó el desgarro que la puerta del colectivo le hizo en el brazo.

“Te podría haber quebrado el cráneo, me dijo la doctora, la verdad que lo podría haber pasado todavía peor”, concluyó