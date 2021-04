Carlos “Nino” Cirioli recibió el alta médica y se recupera en su domicilio

Carlos Cirioli se encuentra ya en su hogar recuperándose del coronavirus, luego de permanecer varios días en el Hospital Municipal.

Luego de contraer COVID-19 y de complicar su situación de salud al diagnosticarle neumonía bilateral, “Nino” Cirioli recibió el alta médica y lo comunicó a través de sus redes sociales.

“Después de esta dura experiencia q me tocó vivir con el Covid, estar ocho días internado en el Hospital Municipal (clínica médica), agradecer las muestras de afecto recibidas por las distintas redes sociales, que fueron una caricia al alma y me sentí siempre acompañado”, dijo el profesor de educación física en Facebook donde además agradeció al personal de salud que “me salvaron”.

“Nino” destacó el amor y la pasión del trabajo de los empleados del Hospital y a su médico personal Juan Zila además de concientizar a la comunidad: “Que estás humildes palabras sirvan para que la gente se cuide, no se tiene idea lo que es pasar por esto”.