Estudiantes se quedó con el clásico y sigue líder del Torneo Oficial

Estudiantes venció a Racing por la tercera fecha del Torneo Oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría y sigue liderando la tabla de posiciones.

El “Bataraz” venció 1 a 0 a Racing en una nueva edición del clásico de la ciudad. El gol lo marcó Jesús Schwindt a los 10 minutos del complemento.

Partido de pocas situaciones ofrecieron en el Parque Guerrero, fue poco jugado y muy hablado y los locales se quedaron con la victoria porque supieron aprovechar una de las pocas situaciones de riesgo que creó.

Es cierto que los dirigidos por Enrique De la Vega fueron levemente superiores, controlaron el balón en el primer tiempo en los pies de Gerónimo Candia y Pablo Mujica y Julián Masson casi no tuvo trabajo.

Recién en la segunda parte se vieron algunas llegadas. Avisó el “Chaira” con un remate violento de Manuel Scacheri que se estrelló en el travesaño, pero Estudiantes respondió con el gol, ganó Mujica en velocidad, superó a los defensores visitantes y sin nada de egoísmo habilitó a Schwindt que apareció sólo para definir.

Tuvo alguna situación más el habilidoso 10 “albinegro” pero no estuvo certero y con el correr de los minutos, Racing fue con más ganas que ideas a buscar un empate que no consiguió.

La tercera fecha del certamen liguista proseguirá el domingo con los partidos entre San Martín vs. El Provincial, Ferro vs. Luján y Loma Negra vs. Municipales desde las 16:00 y finalizará el próximo lunes por la noche cuando se enfrenten Embajadores e Hinojo.

Síntesis Estudiantes – Racing:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitro: Jerónimo Gallo

Estudiantes (1): Masson, Basterrica, Castarés, Junger, Palmieri, Candia (Rivero), Lohidoy, Mujica, Salas (Giménez), Galotti (Trepicchio), Schwindt (Seibel). DT- Enrique De la Vega

Racing (0): Ramírez, Rubio (Cardilo), Etchegaray, González, Baldo, Ayesa, Scacheri, Ordozgoiti (Menón), Janson, Palacios (Salamanca), Rojas (Gallastegui). DT- Francisco Russo

Amonestados: Junger, Salas y Seibel en Estudiantes; Etchegaray, González, Baldo, Scacheri, Cardilo en Racing

Expulsados: No hubo

Goles: Schwindt en Estudiantes