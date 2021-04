El Indio Solari se presentó gratis en YouTube con dos temas nuevos

Carlos “El Indio” Solari sorprendió la madrugada del domingo al estrenar dos nuevas canciones en el show virtual que Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, su banda acompañante, ofreció desde la localidad bonaerense de Villa Epecuén, en una transmisión por YouTube que alcanzó picos de poco más de 90 mil espectadores.

Las canciones que presentó el indio se titulan “Las ventajas de rezar solo” y “Encuentro con un ángel amateur”. En el marco de una transmisión por streaming de la banda que lo acompaña, que debía transmitirse por Ticketek a partir de las 21 de este sábado, pero fue liberado por decisión del grupo poco antes de la medianoche, luego de problemas de conectividad con la plataforma que no permitía el ingreso de las personas que habían pagado la entrada.

Ante las quejas por las demoras, la banda anunció la liberación del show en YouTube a través de su cuenta de Twitter.

Uno de los puntos salientes del show, fue la presentación del nuevo tema "Encuentro con un ángel amateur", cuya letra es una suerte de despedida que dejó a más de un fanático del artista devastado. Algunas frases de la canción expresan: "un ángel zonzo amateur me condenó al paraíso", "solo me falta saber la fecha y el lugar y allí iré cantando", "yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí", "solo marchar cantando".