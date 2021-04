Escuelas: 0,5 de positividad y un 1,8% de burbujas aisladas

En medio de la incertidumbre sobre si seguirán o no las clases presenciales por el recrudecimiento de los contagios en la ciudad, y de cara al paro docente convocado por el sindicato de docentes Udocba para este miércoles para reclamar la suspensión de las clases presenciales, el Presidente de Consejo Escolar Bruno Di Carlo habló con Infoeme sobre la situación que se está viviendo dentro del ámbito educativo en medio de la segunda ola y la posibilidad -muy comentada- de que pueda suspenderse la presencialidad en las aulas.

“Esa es una decisión que la tiene que tomar la provincia, no pasa ni por el Consejo Escolar ni por una reunión de UEGD, ni siquiera una decisión del jefe distrital, es una decisión pura y exclusivamente de la Provincia de Buenos Aires. De acuerdo a la situación epidemiológica ellos tendrán que evaluar la situación de las escuelas y ver qué es lo conveniente. Hasta el día de ayer, de todo el sistema educativo público de Olavarría, que entre alumnos, docentes y auxiliares serían alrededor de 39.000 personas, solamente el 0,5 han sido los positivos, que es un porcentaje muy bajo, insignificante. Después tenés un porcentaje de burbujas aisladas de un 1,8 por ciento, que también es un número muy bajo”, explicó el Presidente del Consejo Escolar, que se mostró muy optimista en cuanto a la continuidad de la presencialidad.

"Si el gobierno de la provincia de Buenos Aires decide que se suspenden las clases por algún otro factor que tenga que ver con reducir la circulación en la calle y eso ya es otro tema, pero no hay una gran cantidad de contagios dentro de las escuelas"

“Las burbujas aisladas no significa que necesariamente haya un positivo, sino que puede tratarse de alguien que esté a la espera de un hisopado por la aparición de algún síntoma o algo por el estilo, yo no creo que los contagios se den dentro de la escuela, porque si se cumplen los protocolos a rajatabla no existe la posibilidad de contagios, o por lo menos se reduce a una posibilidad ínfima, por eso los números, los porcentajes, realmente no son significativos. Después, si el gobierno de la provincia de Buenos Aires decide que se suspenden las clases por algún otro factor que tenga que ver con reducir la circulación en la calle y eso ya es otro tema, pero no hay una gran cantidad de contagios dentro de las escuelas”, agregó Di Carlo.

En medio de la discusión sobre si es conveniente proseguir con la modalidad presencial o la implementación exclusiva de la virtualidad -y con un importante sector docente convocando un paro para este miércoles- Di Carlo aseguró que la presencialidad en las aulas no significó un agravante en la situación sanitaria local.

“Hay familias que tienen miedo de mandar a sus hijos a la escuela y es totalmente respetable también, porque viven con algún abuelo o algún familiar de riesgo"

“El contexto es complejo y obviamente todos tienen miedo al contagio, pero no es que la presencialidad en la escuela haya traído un rebrote o algún tipo de pico, de hecho, hasta el año pasado no había clases presenciales y hubo contagios de docentes, directivos, auxiliares y alumnos, el contagio se puede dar en cualquier lado, está demostrado, pero no es algo que se produce por la presencialidad en las escuelas”, señaló el Presidente del Consejo Escolar.

“Hay familias que tienen miedo de mandar a sus hijos a la escuela y es totalmente respetable también, porque viven con algún abuelo o algún familiar de riesgo, y es completamente respetable esa postura, lo que yo creo que se tendría que haber hecho, y esto lo vengo manifestando hace ya un par de meses, es haber hablado con la comunidad educativa, y cuando hablamos de comunidad educativa no solamente estamos hablando de los alumnos, docentes y directores, sino también de las familias, que son parte de la comunidad educativa, se tendría que haber hablado con ellos y haber hecho un relevamiento en febrero para ver qué familias estaban de acuerdo con la presencialidad y quien no y en base a los que decían que no trabajar de forma virtual, como también se trabaja ahora, porque en ese momento todas las burbujas alternan las clases presenciales con la virtualidad, y no quitarle la posibilidad a aquellas familias que si quieren la presencialidad, porque ven todos estos factores positivos”, manifestó Di Carlo, quien asegura que el mayor “peligro” está más relacionado con la circulación socia que con la presencia de los chicos en las aulas.

“Entiendo si con el fin de cortar un poco la circulación se vuelve a la virtualidad, porque obviamente en la salida la ida y la vuelta de irlos a buscar, pero esas son esas cuestiones externas a lo estrictamente educativa, tiene más que ver con otra cosa”, concluyó.