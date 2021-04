Estudiantes cumple 109 años: “Sigue siendo posible. Juntos”

Este lunes, Estudiantes celebra su 109° aniversario, nuevamente en pandemia y el Presidente del Club Estudiantes recordó este último tiempo al mando de la entidad.

Confiando en que el trabajo conjunto es el que le permite seguir creciendo, Juan Emilio Incaurgarat, presidente del club, hizo referencia a los desafíos que se presentaron en el último año, destacó que creció el número de socios en la entidad y se fortalecieron los lazos entre las demás instituciones deportivas de la ciudad y por esta razón, el lema de este aniversario es “El sueño sigue siendo posible. Juntos”

“Pensar que estamos en la misma situación o peor que la del año pasado no es lindo. Actualmente, ante este aniversario 109° de Estudiantes, tengo que decir que no estamos contentos, ni tranquilos, ni relajados como institución, pero tenemos el plus de quizás saber qué puede pasar y qué no, dónde nos tenemos que mover o dónde no. A partir de la experiencia del año pasado, sabemos, a la hora de tomar decisiones, que nada es tan rotundo, lo vemos desde otro lado hoy día. El sol sale, hay que seguir haciendo, hay que seguir mirando para adelante, nosotros estamos tranquilos sabiendo que estamos viviendo una realidad muy compleja”, comenzó diciendo Incaurgarat sobre la actualidad institucional.

El empresario olavarriense destacó que durante este último tiempo de gestión “se usó mucho el ingenio, aparecieron una enorme cantidad de herramientas nuevas que ayudaron y que uno jamás se hubiese imaginado y nos han servido muchísimo en este contexto”.

“Si respetamos los protocolos, tanto nuestro club como los clubes de Olavarría y del país no deberían estar cerrados”

Juan Incaurgarat agregó que está confirmado “y comprobado que la gente no puede pasar tanto tiempo encerrada por tiempo indeterminado. Los socios respondieron de la mejor manera, digna de admirar desde el día uno hasta ahora. Además, sigue acercándose gente interesada y con muchas ganas”.

En cuanto al trabajo dirigencial que lleva adelante desde que asumió, el Presidente “Bataraz” afirmó que “trabajamos para que, como en la actualidad, dentro de la Comisión Directiva haya referentes de cada disciplina para debatir problemáticas. Es un proceso que llevó muchos años, pero es un logro bastante importante” y “somos una familia gigante donde tenemos intercalada la experiencia y la edad dentro de la Comisión Directiva. Si le va bien al club le va a ir bien a la disciplina, eso es básico para nosotros”.

Además, habló de la conformación de la Unión de Clubes y de lo positivo que resultó el Entretenimiento Virtual que “funcionó y sigue en vigencia hoy día más activo que nunca. Para algunos clubes representó el único ingreso que tuvieron así que no es poca cosa esta idea lúdica colaborativa”.

“El cambio se dio de la mano de doce o trece instituciones de la ciudad con las cuales nos empezamos a juntar cada viernes. En el transcurso de un año tuvimos la suerte de que nos conocimos con dirigentes de otras instituciones y todos tenemos en claro que a nadie le sirve que a uno le vaya bien y otros desaparezcan y ese sentimiento lo fortaleció este año de pandemia”, declaró.

“Estudiantes tiene problemas igual que un club chico de la ciudad, porque nuestros problemas son grandes porque el club es enorme”

Por último, el mandamás dejó su mensaje a la comunidad olavarriense en el marco del aniversario 109 del club: “Le digo al socio o al vecino que aún no se acercó al club, que las puertas están abiertas y a la gente de Olavarría también le digo que hay miles de clubes, instituciones… salgan a recrearse, estén al aire libre que es necesario para el cuerpo, pero sobre todo para la mente y el alma”.

Fuente: Prensa CAE