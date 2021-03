Hubo acuerdo y la Primera División arranca el viernes con dos partidos

La actividad que debía comenzar el próximo domingo se pospuso una semana para delinear el acuerdo con la cadena trasmisora del streaming, hecho que sucedió en la tarde-noche del viernes.

Este viernes los dirigentes de los clubes y de la Liga de Fútbol llegaron a un acuerdo para televisar el 50% de los partidos del torneo de Primera por lo que se definió el cronograma de la primera fecha.

Con el acuerdo con la trasmisora, se anunció que los primeros partidos por streaming serán desde el "Buglione Martinese", el día viernes en jornada doble. En primer lugar se medirán Sierra Chica con Luján a partir de 19:00 y cerrarán la inauguración del formato, Racing ante El Fortín desde las 21:00.

Además, el otro televisado tendrá lugar el lunes el "Domingo Colasurdo" donde Ferro se enfrentará con Embajadores desde las 21:00.

El domingo, en horario a confirmar, se jugará el resto de la fecha donde se enfrentarán San Martín vs Estudiantes, Municipales vs El Provincial y Loma Negra vs Hinojo.

Fuente: Prensa LFO