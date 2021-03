Murió Gerardo Pedemonte, el joven asistido por problemas con la obesidad

Hace exactamente una semana atrás Infoeme cubrió el caso de Gerardo Pedemonte, un joven de 36 años que pidió ayuda a través de este medio para contar su historia. Tras un mega operativo en el que tuvieron que asistir bomberos, fuerzas de seguridad y personal médico, lograron sacarlo de su vivienda para internarlo en el Hospital Municipal Doctor Héctor M. Cura. Luego de resistir durante una semana, este lunes se confirmó su deceso del joven.

El muchacho luchó hasta su último suspiro con la obra social PAMI que no le dio respuesta a sus reiterados reclamos, según informaron sus familiares e inclusive el mismo Gerardo, quien sostuvo que pidió durante varios años ayuda a obras sociales para afrontar la situación de salud en la que se encontraba.

Tras una larga lucha con la enfermedad Gerardo quiso hacer visible su caso a través de las redes sociales y en una última entrevista que realizó con Infoeme telefónicamente desde la sala de terapia intensiva del Hospital Municipal, expresó, “en este momento estoy internado en la guardia, por protocolo no puede entrar nadie, estoy cansado y hace años que vengo gastando plata y más plata para que me ayuden. Ni bien salga de acá espero que me den una solución desde la mutual” y agregó que “el logro mío sería la internación, pero no se cumple el cometido antes por la obra social y ahora por PAMI, y estoy mal, no hacen nada se comen la plata no más”.

Su "hermana del corazón", Solange Lerchundi, dijo a Infoeme que "hacía tres años que Gerardo había presentado a PAMI todos los papeles para la cirugía bariátrica y siempre les faltaba una orden o un análisis, que obviamente acá no podía hacerse" e insistió, "después de hacer público su caso, se empezó mover todo, incluso hace un par de horas llamaron de la clínica del Doctor Cormillot y mi amigo ya estaba muerto".

"La perdida de él me indigna, me duele pero por sobre todas las cosas, quienes padecen está enfermedad que pida ayuda. El no quería molestarme y me decía que estaba bien" expresó la intima amiga del joven que falleció tras luchar toda una vida con esta enfermedad.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina 7 de cada 10 personas tienen exceso de peso y los grupos sociales de menores ingresos son los que se encuentran más afectados. Así lo indicaron los datos de la cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que también reveló que las generaciones más jóvenes consumen el doble y hasta el triple de productos de panadería y bebidas azucaradas.