Rossi pidió que "en esta oportunidad no viajen al exterior" en los feriados

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, recomendó este domingo a los argentinos que se cuiden y que "no viajen al exterior" en los próximos feriados de Semana Santa, ante una eventual segunda ola de coronavirus que podría darse en el país, pero ratificó que no se analizan medidas que "afecten la normalidad económica". En diálogo con Radio Rivadavia, Rossi pidió encarecidamente "cuidarnos ante lo que puede ser la segunda ola (de coronavirus) en la Argentina". "En esta oportunidad no viajen al exterior porque lo que necesitamos es tener la mayor cantidad de tiempo posible para lograr la mayor cantidad de argentinos inmunizados", pidió Rossi en la entrevista. Sobre la posibilidad de un cierre de fronteras para prevenir la llegada de nuevas cepas, el ministro dijo que "se tomarán las medias que se tengan que tomar", pero recordó que lo define la cartera sanitaria. Sin embargo, aseguró que la idea es que "la actividad económica no se interrumpa" porque hay "un flujo importante con Brasil, fundamentalmente de camiones". "Ninguna de las hipótesis que estamos visualizando son medidas que afecten la normalidad económica que hemos recuperado después de tanto tiempo", apuntó. Consultado sobre los contagios en las Fuerzas Armadas, indicó que hubo "muy baja cantidad de casos en términos proporcionales" y que, en general, no se dieron en el marco de alguna operación militar sino en "la vida civil" de los efectivos. En otro tramo de la entrevista, consultado sobre la coalición de gobierno del Frente de Todos, Rossi declaró que el espacio "está funcionando adecuadamente". "El Gobierno sigue manteniendo unida su coalición, que es amplísima, con el kirchnerismo, el Frente de Todos, los gobernadores, todas las corrientes sindicales, las organizaciones sociales", expresó. Para Rossi ese frente "no solamente no tiene ningún viso de división sino que muestra fortaleza" y -concluyó- "es el Presidente quien la articula".