La pesadilla que vive una mujer con un vecino de su edificio: carteles y chats

Una mujer denunció por acoso y violencia de género a un vecino de su mismo edificio que conoció durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.

El hombre se "obsesionó" con Florencia, de 42 años. La semana pasada fue abordada por su agresor y un amigo en el hall del edificio, donde la golpearon.

"Un vecino de mi mismo piso se obsesionó conmigo durante la cuarentena", dijo la mujer. "No sabía a qué se dedicaba, me dijo que vendía zapatillas. Me relacioné con él al igual que con otros vecinos. Muchos nos ayudamos bastante, dentro del marco del aislamiento nos pasamos los teléfonos. Pero nunca desde lo sensual, ni lo romántico", explicó la mujer.

La mujer contó que el hombre le propuso tener una relación. "Le dije que no estaba interesada y comenzó una escalada. Pasé de una insistencia de un vecino a estar amenazada, insultada y lesionada", denunció.

"Hace nueve meses que sufro acoso. Mi vecino me esperaba en la puerta de mi trabajo y me llegó a perseguir hasta el supermercado. En una oportunidad me escupió y me gritó en la calle", contó.

"Yo hice varias denuncias al 911. Nueve meses intenté ser ayudada y recién me toman la denuncia", señaló Florencia, que no puede volver a su departamento del edificio de Villa Urquiza.

"Con un amigo de mi vecino armaron una especie de entradera, donde me detuvieron en el hall del edificio y no me dejaron ir a trabajar", relató Florencia.