Provincia: vacunarán a personas menores de 60 con factores de riesgo

En el marco del reporte epidemiológico semanal, se anunció que en la provincia de Buenos Aires se iniciara la vacunación a menores de 60 años con factores de riesgo. Estuvieron presentes el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, en conjunto con el jefe de Gabinete Carlos Bianco y Agustina Vila directora general de Cultura y Educación.

Este sector de la población comenzará a ser inmunizado con la dosis de la vacuna china de Sinopharm, una fórmula que no fue autorizada, hasta el momento, para aplicar en mayores de 60 años. El titular de la cartera de salud señaló que “la vacuna Sinopharm no se puede dar por el momento a mayores de 60 años porque están terminando los estudios clínicos en esas edades”. En esta línea expuso que “generalmente este tipo de vacunas no se prueba en los extremos de la población (más envejecidos o más chicos), sino en los del medio y luego se va extendiendo. Mientras tanto únicamente podemos utilizarla en ese tipo de edades”, indicó Diarios Bonaerenses.

“Generalmente este tipo de vacunas no se prueba en los extremos de la población (más envejecidos o más chicos), sino en los del medio y luego se va extendiendo. Mientras tanto únicamente podemos utilizarla en ese tipo de edades”, Daniel Gollán

El ministro afirmó que en este rango etario “vamos a estar vacunando menores de 60 priorizando a aquellos que tienen comorbilidades”. A su vez, añadió que se considerarán aquellas personas que “eventualmente puedan estar en residenciales en forma permanente”. En la provincia de Buenos Aires, el grupo de menores de 60 años con factores de riesgo lo conforman 2.300.000 personas. De todas maneras, Gollán señaló que este es un número estimativo ya que muchos desconocen patologías que padecen, “es un dato que no es exacto. Son los números con los que nos manejamos para poder planificar la cantidad de dosis que vamos a necesitar”.

Además, el ministro de Salud bonaerense remarcó que “vamos a tratar de prevenir las avivadas” para que no haya quienes se adelanten en la inmunización; aunque consideró que “la vacunación es un hecho sanitario, no policial”. Hasta el momento, Diarios Bonaerenses especificó que cerca de 500 mil personas se vacunaron en la provincia de Buenos Aires (382 mil con el primer componente y 112 mil con las dos dosis). Mientras que, 3.549.641 se inscribieron para ser inmunizados.