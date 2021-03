APPS: “La carrera se hace, pero los pilotos no nos sentimos representados”

Pilotos de la Monomarca 1100 se reunieron el pasado jueves, tuvieron acceso a los números y lograron mejorar el acuerdo pero la realidad es que quieren tener participación en los acuerdos económicos con los clubes y el lunes o martes se reunirán para definir los pasos a seguir.

Amenazaron con no correr, de hecho hasta la noche del jueves su postura era firme de no hacerlo, pero tres pilotos de la categoría -Esteban Riciutti, Matías Alsina y Bernardo Poggi- se reunieron con directivos del Auto Moto Club Azul y la presencia de Eduardo Conte por la Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste, y si bien lograron mejorar muy poco el acuerdo económico para definir correr, el próximo lunes o martes volverán a reunirse para definir los pasos a seguir.

“No nos sentimos representados, por eso hay que tomar una determinación y decidimos correr”, la mayoría de los pilotos coinciden en no estar representados por Diego Tartuferi y la actual comisión directiva de APPS, aunque algunos no están de acuerdo con la determinación de correr y desean volver atrás y no estar presentes el domingo y en venideras competencias de no mejorar las condiciones.

Al parecer los propios directivos del Club azuleño le demostraron en números, que sin la presencia de los más de 30 Monomarcas inscriptos, la realización de la carrera era económicamente inviable, pese a que también corren la Promocional de APPS, la Promo del Centro y la Fórmula Azul.

Los presentes en la reunión lograron que se baje poco más de mil pesos por piloto para la carrera que se disputará el fin de semana, pero no quedaron del todo conformes, lo que también provocó que algunos pilotos se enojen con la decisión final tomada.

Lo concreto es que la mayoría estará este fin de semana el “Oscar Mauricio Franco” de Azul disputando la segunda fecha. La próxima semana pretenden reunirse, lo que en principio parecía una comunión entre los pilotos ya no es tal, y parecen dividirse, habrá que ver si de ahora en más logran tener mayor injerencia en los acuerdos con los clubes.

La realidad es que frente a la negativa de tener público, la realización de una carrera resulta económicamente complicada sino se buscan otras alternativas, y que el piloto sea el que afronte todo el gasto. Recordemos que en un comienzo los fuegos se cruzaron entre el AMCO y APPS, y al parecer, a varios pilotos molestó que la Copa Gol y el TSS puedan correr con pocos autos y un acuerdo económico diferente.

Por otro lado, el AMCO y APPS no han confirmado fecha en la ciudad.