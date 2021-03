Arrancó la feria por el Día del Artesano

Por la tarde de este jueves inició la feria por el Día del Artesano en la Plaza Aguado, con la presencia de artesanos locales fiscalizados. La actividad fue impulsada por la Dirección de Cultura del municipio y se desarrollará de 17 a 22 horas los días jueves, viernes, sábado y cierra el domingo.

Los artesanos con sus productos dan color y alegría a un recorrido que inicia en Ate. Brown y Vélez Sarsfield y culmina sobre Del Valle, contó Claudio uno de los delegados a Infoeme que "funcionamos por ordenanza municipal hace 10 años y todo el que quiera integrarse puede acercarse a la casa de la cultura para fiscalizar, acá no está permitida la reventa, es producción propia, es artesanal".

El arte de Claudio Massolo, es la orfebrería utilitaria "bombilla, anillo y hace unos 35 años que me dedico a esto, este año estuvo muy complicado, viajo mucho a fiestas populares y feria y hace un año que está todo parado" y agrego que "los artesanos municipales históricamente expusieron sus producciones en la plaza del centro pero la pandemia llegó para cambiarlo todo, y así fue que se trasladaron a la plaza Aguado".

La artesana Norma Grucci hace 30 años que esta en el rubro, y sobre la jornada aclaró que "lo mas importante es que vamos estar estos cuatros días festejando el día del artesano, y para nosotros es muy importante que la gente nos acompañe y nos venga a ver. Yo por ejemplo hace 30 años que me dedico a las artesanías, ahora me dedico a producir atrapasueños" acerca de la concurrencia, expresó "yo creo que la gente, se va acercar, siempre nos acompañaron".

Sobre el cambio de lugar. opinó Grucci que " este año no estamos en la plaza del centro, como todos los años, la municipalidad lo determino así y no estamos conforme con la designación. Yo creo que lo tradicional es la plaza del centro. Hoy en día a pesar de la pandemia, se esta haciendo en la plaza del centro en otras localidades y acá no" y agregó " a pesar de que sea un año atípico estamos conforme con poder estar acá, hay compañeros que viven de esto y estuvimos un año sin trabajar".

"El emprendimiento mío se llama FascinArte, hacemos artesanías en madera es un emprendimiento familiar, trabajamos todos, mi marido que me ayuda y corta la madera, yo con la pintura, mi hija que hace las publicaciones en redes sociales. Trabajamos combinando madera con hierro. Yo me jubile hace tres años y empecé, antes era maestra. Ahora vamos a estar cuatro días de 17 a 22. Esta fresco pero hay solcito" indicó una feriante.

Facundo Martínez es un joven artesano que se dedica al engarce de las piedras, sobre su trabajo expreso "hay un término que se denomina amalgama que es una mezcla de piedras preciosas y metales me gusta trabajar con todo lo que es pierdas naturales. Hice un viaje y conocí las piedras y crecí, poco a poco aprendí del oficio con distintos maestros".