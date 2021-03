Video: una chica golpeó a su novio hasta desmayarlo y después se dio su cabeza contra una persiana en Córdoba

En las últimas horas, un video se viralizó en las redes sociales y generó indignación. En las imágenes se puede ver un caso de violencia de género donde una joven golpea hasta desmayar a su novio y luego comienza a golpear su propia cabeza contra la persiana de un local cerrado.

El hecho ocurrió en Cosquín, Córdoba y fue capturado por el hermano de la víctima. Eran las 7.30 de la mañana cuando al salir juntos de una fiesta la joven comienza a insultar, zamarrear y golpear a su novio frente a las cámaras.

Las redes sociales se hicieron eco de lo sucedido y el usuario de Twitter @cuestionate, encargado de viralizar el video escribió: “La chica lo desmayó y después comenzó a golpearse para decir que él le pegó. Si sos el chico del video, tenés que denunciar por más que te pueda dar vergüenza, hoy en día estas cosas terminan mal”.

En el video se ve como después de levantarse, el joven intentó huir corriendo y su pareja comienza a golpear su cabeza con la persiana del local. Los jóvenes ya hicieron la denuncia correspondiente por lo ocurrido.

Todo comenzó con la víctima diciendo: “Grabame, mirá cómo me golpeó el amigo. Ella lo llamó”, y el hermano del joven cuestionó a la agresora: “¿Por qué está golpeado así? Ah, sos agresiva mamita”.

En ese momento la agresora arremete: “Si vos no me escuchás, yo no puedo hablarte” y el encargado de grabar le pide que lo suelte: "Soltalo, vos no lo podés agarrar así, manipuladora, loca”.

El novio de la víctima se empieza a quedar sin aire: “No puedo respirar, me falta el aire” y cae al suelo, a lo que la chica dice: “Ay, mi amor. Escuchame a mí. Pará, yo no le quiero hacer nada”.

“Andate a la bosta. Tomate el palo porque te cago denunciando. Andate mugrienta” dice el autor del video y en ese momento la agresora comienza a golpear su cabeza con la persiana. “¡Loca, ves que estás loca, demente!”, se escucha al final del video.