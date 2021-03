Bilardo cumple 83 años, y aun no sabe nada de la muerte de Diego

En el cumpleaños número 83 de Carlos Salvador Bilardo, su hermano Jorge contó que el DT campeón del mundo está bien, pero para preservar su salud prefieren no contarle de los fallecimientos recientes en el ambiente del fútbol, entre los que esta Diego Maradona. "La otra vez me dijo 'che, veo muchas banderas de Diego, ¿qué pasa?".

Según una declaración echa en Radio La Cielo (FM103.5) Jorge Bilardo declaro que no sabia de la muerte "ni de Cacho (Oscar Malbernat), ni del Tata (Brown), ni de (Alejandro) Sabella ni de Diego (Maradona)" además, agregó "Cuando fue lo del Diego los enfermeros le ponían una serie de Netflix, se enganchó con una serie colombiana. Los partidos los ve. La otra vez me dijo 'che, veo muchas banderas de Diego, ¿qué pasa?'. Le dije 'viste cómo es la gente... a este le ponen bandera en todos lados", detalló Jorge.

Aseguró que "no pregunta por Diego pero... ¿Para qué se lo vamos a contar? ¿Para amargarlo?. Habla siempre con Pachamé y los muchachos del '86: Ruggeri, Pumpido, Burruchaga. También lo llama gente del Sevilla, de Colombia", relató. "A Carlos no le gusta festejar el cumpleaños, no dice nada; ni él sabe el año en el que nació. Voy a charlar esta tarde con él, está bien, en la casa. Conoce a todos y la familia y los nietos lo visitan a diario", continuó.

Finalmente el hermano del Narigón dijo que "come solo, se baña, va al kinesiólogo y está con dos enfermeros permanentemente". "Está en pleno conocimiento de la pandemia de Covid-19, de eso sabe, ya se dio la vacuna", detalló sobre cómo es un día del DT campeón con la Selección en la Copa del Mundo 1986.