ANSES: suben los montos de las Becas Progresar

El presupuesto 2021 para las becas Progresar asciende a más de $27.000 millones, aumentando la inversión del Estado nacional en un 163.7 por ciento en el acompañamiento de las y los alumnos para que puedan darle continuidad a su trayectoria educativa. De esta manera, el Ministerio de Educación de la Nación busca fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de las y los estudiantes, promover la finalización de la educación obligatoria y fomentar la educación superior y cursos de formación profesional.

El programa Progresar cuenta con cuatro líneas de becas: Progresar Superior, para estudiantes terciarios y universitarios; Progresar Obligatorio, para la finalización de la escuela primaria y secundaria; Progresar Enfermería y Progresar Trabajo, para cursos de formación profesional.

Por su parte, la inscripción para las líneas Obligatoria, Superior y Enfermería están abiertas y se extienden hasta el 30 de abril inclusive. Desde, el organismo contempla la apertura de un segundo llamado a mediados de año. La inscripción para las becas Progresar Trabajo estará disponible a partir del 15 de marzo y se extiende a todo el año. El registro se puede realizar a través de la página web del Ministerio de Educación nacional.

ANSES estimó que las becas "están destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo". En el 2021, alcanzan incrementos desde el 40% hasta más del 160% en los montos y se proyecta incorporar a 750 mil alumnas y alumnos, un 50% más. Además, contempla el pago de 12 cuotas al año.

Los importes mensuales de las becas son los siguientes:

Educación Obligatoria $ 3.600, Formación Profesional $ 3600, Terciario, Estudiantes de 1º y 2º año $ 3.600, Estudiantes de 3º y 4º año $ 3.800

Carreras universitarias ,Estudiantes de 1º y 2º año $ 3.600, Estudiantes de 3º y 4º año $ 3.800 ,Estudiantes de 5º año $ 4.600, Carreras terciarias - Ex Estratégicas (no aplica a nuevos ingresantes)Estudiantes de 2º año $ 3.920, Estudiantes de 3º y 4º año $ 5.110, Carreras universitarias - Ex Estratégicas (no aplica a nuevos ingresantes), Estudiantes de 2º año $ 4.340, Estudiantes de 3º año $ 5.740, Estudiantes de 4º año $ 7.490, Estudiantes de 5º año $ 9.660, Enfermería Terciario, Estudiantes de 1º año $5.000 ,Estudiantes de 2º año $6.000, Estudiantes de 3º año $7.000,Estudiantes de 4º año $8.000, Enfermería Universitario, Estudiantes de 1º año $5.000, Estudiantes de 2º año $6.000, Estudiantes de 3º año $7.000, Estudiantes de 4º año $8.000, Estudiantes de 5º año $9.700.