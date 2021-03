Gollan: “la campaña de desprestigio a la Sputnik V, fue un atentado a la salud pública”

El Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, habló sobre los dichos de la escritora Beatriz Sarlo relacionados a la campaña a la que había sido convocada para fomentar la vacunación, dijo que “un sector de la oposición solo denuncie” y resaltó que el desprestigio que se hizo sobre la Sputnik V fue “un atentado a la salud pública”.

Gollan se refirió a la campaña de personalidades famosas para fomentar la inscripción al plan de vacunación optativo contra el coronavirus como “algo totalmente planificado, expuesto públicamente, se ofrecía como una colaboración”. En relación a esto último destacó que fue “muy desafortunado” que Sarlo haya dicho que le ofrecieron una vacuna “por abajo de la mesa” ya que eso “jamás existió”.

De hecho la ensayista argentina, Beatriz Sarlo, se retractó de sus dichos y reconoció, “no debí decir por debajo de la mesa” en referencia a la metáfora que utilizó. El ministro Gollan enfatizó que “lo único que vemos que hace un sector de la oposición, no todos, es denuncia judicial de todo. No tienen una propuesta, una ley, nada, y es su manera de hacer política”.

Acerca de la campaña que a su criterio desde la oposición y los medios de comunicación, intentaron desprestigiar la vacuna Sputnik V, el ministro recordó que los políticos le pedían “que se vacunen ellos” para darle credibilidad. Resaltó que “Primero se vacunó el Gobernador, Axel Kicillof, después muchos intendentes, incluso de la oposición, que nos decían ‘me vacune yo y se anotan 500, 1.000 personas'”. Además, consideró que esta campaña de desprestigio mediático “fue un atentado a la salud pública” y se preguntó “quién se hace cargo de los muertos”.

En referencia al plan de vacunación que está en marcha en la provincia, Gollan sostuvo que se están vacunando “más de 40 mil personas por día” en 557 puestos, “de acuerdo a la cantidad de vacunas que hay”, y destacó que “no van a encontrar un solo vacunatorio VIP en territorio bonaerense porque no existió, no existe y no va a existir”.