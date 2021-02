Coronavirus: en Argentina el 61,5% de las personas no tuvieron acceso a preservativos de manera gratuita durante la cuarentena

El COVID-19 ha impactado en muchos aspectos durante todo el 2020. El acceso a los condones es uno de los lamentables problemas que dejó el coronavirus ya que por la cuarentena, según informó AIDS Healthcare Foundation (la mayor organización mundial en la lucha contra el sida), más del 60% de los argentinos no tuvo acceso a preservativos durante el aislamiento.

“Según un relevamiento realizado por AHF Argentina, el 61,5% de las personas no tuvieron acceso a preservativos de manera gratuita durante la cuarentena, tanto porque no había disponibilidad en el lugar donde retiran habitualmente o porque no pudieron acercarse al lugar por restricciones de circulación", aseguró Natalia Haag, Directora de Teste y Prevención de VIH de AIDS Argentina. "El 51,6% normalmente retiraba en hospitales o centros de salud públicos, lugares que mayoritariamente se enfocaron a la pandemia por Covid-19, perdiendo esfuerzos en otras cuestiones de salud”, agregó.

Los condones y lubricantes, según comentaron desde la organización, son esenciales para la protección de la salud de las personas durante la pandemia de COVID-19 por lo que AHF ha establecido en sus recomendaciones al inicio de la pandemia, que se prioricen las acciones de prevención del VIH y otras ITS.

“La cuarentena y las restricciones debido a la COVID-19 han sido una amenaza constante para el acceso a los condones, particularmente en países donde los desabastecimientos y otras barreras ya dificultaban que las personas obtuvieran condones”, dijo Terri Ford, Jefa de Promoción y Política Global de AIDS al mostrarse en línea con Haag.

AIDS es una de las mentoras del Día Internacional del Condón que desde 2008 se celebra todos los 13 de febrero con el objetivo de promover su uso de una forma más atractiva. A pesar del avance de la ciencia, los preservativos siguen siendo el método más accesible y efectivo para prevenir el VIH y demás enfermedades de transmisión sexual como así también embarazos no planificados.

En sintonía con AIDS, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Coalición Global para la Prevención de VIH, hicieron un llamado mundial al inicio del aislamiento por coronavirus para reconocer que los condones y otros anticonceptivos son productos esenciales.