Urdampilleta: importante labor de los presos de la Unidad Nº 17

El Director de Unidad Penitenciaria Nº 17 de Urdampilleta, Prefecto Mayor Mariano Ciancio Gelosi, destacó la importante función socio-laboral que se está llevando a cabo desde la panadería del establecimiento durante los meses del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio impuesto por la pandemia, en donde varios internos de la institución carcelaria elaboran pan para abastecer el consumo interno y para diferentes instituciones con fines sociales.

“Durante el año 2020, además de fabricar pan para consumo diario, los internos donaron la mano de obra en la fabricación del pan para el comedor comunitario “Entre Todos” y el mismo fue entregado a la Olla Popular organizada por el Club Agrario en dos oportunidades”, manifestó Ciancio Gelosi al respecto.

“La entrega del pan al comedor, realizada los días lunes, miércoles y viernes, fue con el objetivo de reforzar las viandas destinadas a más de 24 familias y 6 adultos mayores de la localidad de Urdampilleta y en el caso del Club se fabricó el pan para acompañar a las más de 400 porciones que se entregaron en cada ocasión”, agregó el Director de Unidad.

El trabajo solidario de los internos, regido por un estricto protocolo de bioseguridad, fue coordinado con la Dirección General de Asistencia y Tratamiento, junto a la Subdirección General de Trabajo Penitenciario y la Dirección de la Unidad.Según informaron autoridades del establecimiento, en la panadería trabajan a diario ocho internos, junto a cuatro agentes encargados. Los internos panaderos realizaron en el establecimiento el curso de “Manipulador de Alimentos” obteniendo así la correspondiente libreta sanitaria.

“A diario se amasan 180 kilos de pan para el consumo interno y desde el inicio de la pandemia se fabrica además todo lo correspondiente a las colaciones que reciben los internos. Por día se elaboran más de 860 porciones que complementan y refuerzan el menú de los internos, consisten en bizcochuelos, medialunas dulces y saladas, pasta frola, sacramentos, que reciben diariamente”, explicó el Jefe de la Sección Talleres, Subprefecto Julio Pascual.

Sobre el la dinámica bajo la que se lleva a cabo la tarea, desde el penal especificaron que el trabajo comienza a las 18 y se extiende hasta alrededor de las 23, para así poder retomar la tarea a las 5:30 de la mañana para hacer el horneado.

“Yo antes era albañil, no conocía nada de esto y acá empecé con los cursos, hice el de manipulación de alimentos y me habilitó para trabajar en la panadería, donde aprendí el oficio”, contó uno de los internos de 42 años que cumple labor en este sector Pablo, quien afirmó, también, que su mayor deseo es “poder dedicarse a este rubro” y vivir del mismo.

“En la calle me esperan mis padres y mi hermana, ellos me van a ayudar a tener mi emprendimiento de panadero, no quiero que nadie me regale nada, ahora tengo este oficio que me ha ayudado mucho y sé que he podido ayudar también, cada vez que fabricamos el pan para el comedor me da fuerzas”, señaló el interno.

La jefatura del complejo Centro zona sur apoya este tipo de actividades destacando la importancia de las capacitaciones y el trabajo en la reinserción social de los internos.