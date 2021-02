Video: le destrozó el auto a martillazos a su ex mujer

Un hombre le destrozó el auto a martillazos a su ex mujer y fue detenido por la Policía. La víctima filmó el ataque mientras contaba que antes de eso él la había golpeado.

El brutal ataque ocurrió el martes pasado cuando el hombre, de 36 años, mantuvo una fuerte discusión con su ex pareja respecto a una supuesta infidelidad y la visita del hijo que tienen en común. El altercado se tornó cada vez más violento y el agresor extrajo un martillo de su auto y golpeó las luces y la puerta del auto de su pareja, que estaba estacionado.

La mujer filmó a su expareja, identificado como José V., mientras la atacaba en la calle, luego de haberle pegado en la casa. En las imágenes se ve cómo el violento la sigue con el auto, frena en donde está ella y comienza a gritarle.

La mujer ya había bajado de su auto y le recriminaba que minutos antes la había golpeado. “No tengo cómo defenderme. Mirá, me hiciste re cargar. No tengo cómo defenderme. ¡Mirá cómo me dejaste, me cagaste a palos recién! ¿Qué tenés en la cabeza? ¡Rajá de acá!”, gritaba la víctima mientras lo filmaba. ¡Filmá, filmá si eso es lo que vos querés!”, respondía el hombre, al que se le vio el rostro porque tenía la ventana baja.

Segundos después, cuando el agresor sacó un martillo y comenzó a romper el auto de la víctima. El hombre se entregó tras librarse una orden de arresto y quedó detenido por amenazas calificadas, desobediencia a la autoridad y violación de domicilio.

El hecho ocurrió en la ciudad de Oncativo, Córdoba. La investigación está a cargo de la fiscalía de Río Segundo.

Además, trascendieron audios de WhatsApp de él hacia ella con amenazas de muerte. “Te mereces la muerte. No me importa más nada. Te voy a cagar matando. Todo esto que estoy haciendo lo lograste vos”, le habría dicho.