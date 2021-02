Covid-19: qué hacer con los positivos en el aula

A tan sólo unos días del esperado -y controvertido- regreso a las clases presenciales, es mucha la preocupación y la incertidumbre existente sobre algunos puntos importantes que supone el comienzo de este ciclo lectivo en el marco de la pandemia de Coronavirus.

Durante esta semana, fueron muchos los encuentros y capacitaciones que, tanto a nivel nacional como local y provincial, se brindaron al personal docente para poder familiarizarlos con las dinámicas que constituyen el nuevo protocolo.

Según lo que dicta el protocolo que rige la vuelta a la presencialidad en las escuelas, en el caso de que un docente sea confirmado como positivo se deberá proceder a aislar durante 14 días corridos al o los grupos con los que estuvo en contacto las 48 horas anteriores al inicio de los síntomas o a la realización del test, en caso de que la persona sea asintomática

Si el confirmado es un alumno, por el contrario, el diagrama planteado por la cartera sanitaria dicta que la institución deberá aislar, durante el mismo periodo de tiempo, tanto al grupo al cual pertenece como a los docentes que le hayan impartido clases durante la 48 horas anteriores al inicio de los síntomas o a la realización del test, en caso de que la persona sea asintomática.

Las mismas medidas de aislamiento se tomarán para los casos sospechosos, hasta la confirmación o descarte de la situación. Si el mismo es descartado por la autoridad sanitaria, el grupo de estudiantes y el o la docente retoman las actividades presenciales, mientras que si el caso sospechoso o confirmado corresponde a personal que no estuvo frente a un curso, la persona debe aislarse y seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria. En ese caso, las actividades continúan con normalidad y deberá identificarse si hubo contactos estrechos en las últimas 48 horas.

Un punto interesante a tener en cuenta es que, según el protocolo, la aparición de un único síntoma -exceptuando pérdida de gusto u olfato- no configura caso sospechoso: aunque la persona en esa situación no podrá concurrir al establecimiento educativo hasta pasadas las 24 horas sin síntomas, no se deberá aislar al grupo ni a docentes.

Si el estudiante, en cambio, no asiste a la institución por presentar registro febril y pérdida brusca de olfato y gusto, se debe aislar tanto al grupo con el que haya compartido como al docente que le haya impartido clases y a cualquier otra persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros durante al menos 15 minutos sin protección respiratoria.

En el caso de que la falta por pérdida brusca de olfato y gusto ocurra un lunes, tampoco se tendrá que proceder a aislar a compañeros y docentes, ya que no se estaría cumpliendo el contacto estrecho de 48 horas anteriores al inicio de los síntomas.

Cabe recordar los contactos de contactos estrechos no se aíslan: esto quiere decir que, en el hipotético caso de que un estudiante no asista al establecimiento porque se informa que su madre es Covid-19 positivo y debe realizar aislamiento, los estudiantes y docentes que hayan tenido contacto con ese estudiante no se consideraran positivos ni habrá necesidad de aislarlos.

Si un docente es Covid-19 positivo con diagnóstico del día miércoles, el protocolo dicta que se debe aislar al grupo con el que compartió el aula, ya que se presume que hay contacto estrecho entre estudiantes y docentes. En este último caso, no sería necesario aislar al resto del personal docente y auxiliar del establecimiento, ya que se presume que cumplidas las medidas de distanciamiento social e higiene, desinfección y protección personal, no hay contacto estrecho fuera del aula