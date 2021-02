Olavarría: hoy volvieron las clases presenciales

Después de un debate muy polémico, hoy empezaron las clases presenciales para cierto porcentaje de alumnos en las escuelas de Olavarría. Tal como lo estipuló el Gobierno Provincial, las clases de hoy no corresponden al inicio del ciclo lectivo propiamente dicho -que comenzará dentro 10 días, el 1º de marzo-, sino que se trata de un plan para restablecer la continuidad con aquellos alumnos que tuvieron problemas en el ciclo lectivo del 2020.

En esta línea, los alumnos que hoy vuelven a las aulas representan el porcentaje a los que se les ha complicado mantener una continuidad durante el ciclo del año pasado, que se llevó a cabo de forma virtual.

Después de mucho tiempo sin recibir a alumnos ni docentes, la vuelta a las escuelas requirió un gran trabajo por parte de los miembros de la cartera educativa, quienes fueron los encargados de efectivizar las medidas sanitarias que el gobierno impuso para el regreso a las instituciones.

“Venimos trabajando desde hace mucho, arreglando filtraciones, haciendo todas las inspecciones de gas y de parte eléctrica. En el transcurso del año pasado y de éste, incluyendo este fin de semana, estuvimos abocados a todo lo que es arreglo de sanitarios y problemas con el agua, encargándonos de que todas las escuelas tuvieran las reservas suficientes, parte de los trabajos preventivos que fuimos haciendo”, contó el Presidente del Consejo Escolar Bruno Di Carlo.

Aparte de ocuparse de que ediliciamente las instituciones cumplan con lo establecido por el protocolo, el consejo también tuvo la tarea de encargarse de proveer los insumos necesarios para que cada una de las 202 instituciones educativas de Olavarría puedan ajustarse a las normas sanitarias.

“Esto es lo más complejo de todo, en agosto del 2020 se hizo una licitación para adquirir todo este tipo de elementos de higiene, desinfección y protección, desde barbijos, jabón líquido y el alcohol el gel hasta las antiparras, las máscaras de acetato y las botas para los auxiliares, pero después desde Provincia se nos informó que había elementos del listado que no lo pudieron licitar, como por ejemplo las mochilas para sanitizar, así que entregamos todo a excepción de la mochilas, que sólo pudimos entregar 60, aunque confiamos en que para la semana que viene ya vamos a poder entregárselas a la totalidad de las instituciones”, manifestó Di Carlo.

Más allá de asegurar las condiciones edilicias y logísticas necesarias para el cumplimiento del protocolo, las autoridades educativas pusieron especial atención a la implementación de las pautas que el ministerio diagramó para esta vuelta a la presencialidad, lo que incluye que sólo podrán concurrir al establecimiento los estudiantes que hayan sido convocados en los días que correspondan al subgrupo en el que han sido asignados, la obligación de cumplir de forma estricta con los horarios de ingreso y egreso a la escuela -que han sido organizados de forma alternada para las entro los distintos grupos-, jornadas limitadas a un máximo de 3 horas y media y uso obligatorio de tapabocas durante todo el tiempo en que se permanezca en la institución.

Aparte de eso, todos los alumnos y alumnas “deberán llevar en su cuaderno o carpeta la Declaración Jurada que se adjunta, firmada por la persona adulta responsable en la que se deje constancia de que se encuentra en condiciones de asistir al establecimiento educativo”. Dicha declaración será válida por 48 horas o por el periodo de tiempo que estipule la autoridad sanitaria para el aplicativo CUIDAR.

La declaración jurada -al igual que la temperatura- se controlará al ingreso a la escuela y, aparte, se designarán espacios exteriores específicos “para dejar y retirar a los niños y niñas, debiendo respetarse en todo momento el distanciamiento social de 2 metros entre adultos”.

“No compartir útiles, ni elementos personales: lapiceras, cuadernos, celulares, botellas personales, indumentaria, entre otros, estableciendo la o el docente un listado mínimo de útiles de uso individual que deberán ser llevados a la escuela por la o el alumno. En caso que se intercambien elementos de papelería, librería y útiles deberá higienizarse las manos luego del intercambio. Reducir el traslado de elementos entre la casa y la escuela al mínimo posible (por ejemplo, mochilas, útiles no indispensables, etc.). Si se utilizan mochilas, las mismas deberán ser sanitizadas antes de salir de casa y al llegar del establecimiento educativo” se lee en el documento que el gobierno Provincial mandó a los establecimientos educativos. Es ismo también estipula que los kioscos escolares permanecerán cerrados.