Vuelta a clases: el 1 de marzo comienzan con una presencialidad segura  

La Directora General de Cultura y Educación bonaerense Agustina Vila brindó los detalles del inicio del ciclo lectivo 2021, en el programa La Mecha emitido por Radio Provincia. "El 1° de marzo comenzarán las clases con una presencialidad segura, siempre cumpliendo pautas obligatorias, uso de tapabocas, distancia social, ventilación adecuada, limpieza, higiene y desinfección de las aulas", confirmó.

Respecto a los protocolos y cuidados en el inicio de la presencialidad, la funcionaria explicó que “la distancia en el aula debe ser de 1,5 metros entre los alumnos y de 2 metros con sus maestros” y agregó que “las escuelas que tengan matrícula reducida o de doble jornada podrán tener una presencialidad de 4 horas diarias de lunes a viernes”. Por su parte, las instituciones más voluminosas y aquellas en las que la distancia social no se pueda garantizar, deberán adoptar el modelo de alternancia o de presencialidad combinada. Es decir, una semana trabajan en la escuela presencialmente y siguiente lo hacen en el hogar.

Por su parte, Vila enfatizó que “trabajamos para que las 16.000 escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria inicien con presencialidad. Aquellas escuelas donde no se han podido terminar las obras al 1° de marzo puede suceder que no empiecen. Desde enero del año pasado está vigente el programa Escuelas a las Obras y eso no se interrumpió nunca”. Acerca de situación en la que se encuentran las instituciones, precisó que “la gran mayoría de las escuelas están en condiciones".

Trabajamos para que las 16.000 escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria inicien con presencialidad. Aquellas escuelas donde no se han podido terminar las obras al 1° de marzo puede suceder que no empiecen. Desde enero del año pasado está vigente el programa Escuelas a las Obras y eso no se interrumpió nunca.

La funcionaria explicó que comienza el proceso de vacunación de personal docente y auxiliar con factores de riesgo y eso irá en aumento en la medida que vayan llegando los lotes de vacunas. “Estamos hablando de más de 300 mil trabajadores de la educación en toda la Provincia. Se vacunará a los que están preinscritos porque se sabe que hay que manifestar voluntariamente que uno quiere ser vacunado”. Por su parte agregó que “el uso de los edificios escolares para la vacunación siempre estuvo previsto para épocas de receso escolar. Es decir, que el 1° de marzo no va a haber escuelas en donde se esté vacunado”.

Vila señaló que “la nueva presencialidad requiere un proceso de aprendizaje y de adecuación, es un esfuerzo muy grande de toda la comunidad educativa. Todo 2020 fue muy valioso en materia de aprendizaje y hay que poner en valor ese esfuerzo para sortear todas las dificultades que tendremos por delante”. Además, explicó que “en las escuelas no habrá kioscos y sí un recreo que será distinto, con distancia y sin juegos con contactos físicos. Los comedores escolares no funcionarán en esta primera etapa. Sí va a continuar el Servicio Alimentario Escolar, a través de los módulos que se llevan a los domicilios. Cada chico podrá traer su botellita de agua o su colación pero no habrá instancias donde puedan compartir eso”.

En las escuelas no habrá kioscos y sí un recreo que será distinto, con distancia y sin juegos con contactos físicos. Los comedores escolares no funcionarán en esta primera etapa. Sí va a continuar el Servicio Alimentario Escolar, a través de los módulos que se llevan a los domicilios. Cada chico podrá traer su botellita de agua o su colación pero no habrá instancias donde puedan compartir eso

Respecto a la difusión de la información, expuso que “a las familias se les va a comunicar todo y desde mañana ya se han convocado a alumnos para la intensificación de saberes”. Finalmente, en cuanto a la paritaria docente indicó que “estamos en una etapa de mucho diálogo y de trabajo. Confiamos en que se pueda llegar a un buen resultado en materia salarial. Esta semana habrá una nueva reunión”.