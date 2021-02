Vuelta a clases: cómo afecta a los chicos el retorno al aula después de un año de virtualidad

Por Gastón Rodríguez

El retorno a las aulas tendrá la impronta de cómo cada estudiante vivenció el retiro de ella cuando en marzo de 2020 se decretó la emergencia Sanitaria. Infoeme dialogó con especialistas de psicología y psicopedagogía para comprender cómo afecta la apertura de las clases a los estudiantes, la importancia del entorno familiar y el rol predominante de la escuela en esta etapa de presencialidad.

La Lic. Isabel Figueroa (MP 94166), graduada en Psicología de la UBA, posee posgrado en perito psicóloga, es psicoanalista, trabaja en el Hospital Municipal Héctor Cura en los consultores externos de salud mental y pertenece al equipo infanto juvenil. En diálogo con infoeme se refirió a cómo se vieron afectados los estudiantes tras la pandemia.

“Quiero destacar que en lo general en el 2020 el funcionamiento familiar en la mayoría de los casos se vio modificado, y en lo singular cada niño no sólo dejó de ir a la escuela, sino que sufrió el impacto de un funcionamiento ha cambiado ¿Qué quiere decir esto?, que no sólo habrá que ver cómo afectó en lo particular a los niños/ jóvenes no asistir a clases, sino cómo impactó en cada integrante de la familia”, explicó la especialista.

“Yo no me atrevería a decir que si hay algún impacto en los niños sea únicamente por no ir a la escuela. La escuela viene a dar respuesta muchas veces a las falencias que habitan en los hogares, de todo tipo y varias veces cumple un rol crucial cuando hablamos de infancias vulnerables", sostuvo la profesional.

Viera (M.P. N°336), por su parte, egresada de la Universidad Kennedy, compartió con Infoeme su opinión acerca del rol de la escuela en este tramo del regreso a las aulas. “Puntualmente, me parece fundamental recuperar la escuela para la socialización como un espacio de salud y poder brindar la tranquilidad de que todo el protocolo se va cumplir correctamente”, afirmó.

Se refirió sobre la importancia que tendrá la vuelta a las clases en los niveles infantiles y opinó que “los niños aprenden a construir su identidad, a ser responsables, a cumplir ciertas obligaciones, sujeción de reglas, aprenden a conocer su historia y la del mundo, conocen cuál es su rol en la sociedad". "Lo más importante que todo esto lo hacen en encuentros con otros, se generan múltiples vínculos afectivos necesarios para favorecer un contexto de aprendizaje", concretó.

En referencia a este aspecto Isabel Figueroa compartió y apoyó la postura de su colega, y agregó que “cuando hablamos de niños más pequeños en su primera infancia, es crucial el encuentro con otros que no sea su entorno familiar!. "Estos entornos no son más que una reproducción basada en la realidad social del “mundo de los adultos” con orden, jerarquía, normas establecidas y objetivos. La escuela forma parte del conjunto social”, insistió.

El rol de la familia en este inicio de clases

En relación al acompañamiento familiar hacia los estudiantes la Licenciada en Psicología expresó que “cada familia atravesó y continúa atravesando la pandemia de un modo seguramente distinto, con lo cual ha cambiado el funcionamiento familiar ( trabajo, miedo, duelos etc..) y esto sí impacta directamente en los niños/jóvenes, entonces muchas veces la escuela también era un espacio de contención de los distintos escenarios familiares”.

“Los padres tienen que brindar tranquilidad a sus hijos, conectarse con el docente y comunicarse con ellos cuando observen inseguridades o cuestiones del orden emocional para poder ser abordadas, y sobre todo no transmitir miedo, llevar tranquilidad”, explicó la psicopedagoga.

“Desde la psicología la cuestión de las emociones va a ser muy difícil ya que los estudiantes van a tener que volver a encontrarse en un espacio que estuvo vedado durante un año y es muy importante que la tarea que tengan planificada los docentes también tenga que ver con contemplar el abordaje y el tratamiento de la trama emocional y las experiencias vividas va de alguna manera hilvanando con la cuestión del aprendizaje”, insistió. “Había una expresión que dice que la escuela debe convertirse en un lugar seguro, ese lugar, si se logra, es una red que contiene”, reflexionó.

Un informe realizado por la consultora GACH informó que el 64,0% de la población de Argentina empeoró sus condiciones psicológicas/psicosocial, produciéndose cambios de hábitos y conductas. Entre las secuelas más importantes de esta pandemia a nivel psicológico/psiquiátrico se encuentran: Trastornos de Ansiedad Generalizada (TAG), Trastornos Obsesivos Compulsivos (TOC), Depresión, Estrés, y en un 36,0% se incrementó los episodios de Trastornos de Pánico (Panic Attack). Además, aumentó un 73,0% el consumo y venta de psicofármacos (antidepresivos y ansiolíticos) a nivel Nacional.