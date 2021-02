Son siete los olavarrienses en la primera fecha del Turismo Pista

Inicia el Tursimo Pista en el autódromo de San Nicolás y varios olavarrienses dirán presente en las distintas categorías. No estará el campeón de la Clase 1.

Fernando Curra, Diego Valisi, Leopoldo Cirioli y Nicolás Rojas en la Clase 1; Santiago Tambucci y Gabriel Melian en la Clase 2 y Agustín Herrera en la divisional mayor representarán a Olavarría en la primera fecha del Campeonato.

En la Clase 1 no estará el campeón, Daniel Crevatín, quién tras consagrarse en Olavarría anunció que no seguiría corriendo. El Fiat Uno con el que se coronó el hombre de Sierra Chica no fue alquilado por ningún otro piloto, si bien varios se mostraron interesados no llegaron a un acuerdo con el propietario de la unidad campeona, Darío Mansur. De este modo, la ilusión de ver al hombre de Sierra Chica luciendo el 1 crece con la confirmación que la categoría disputará la segunda fecha en Olavarría.

De todos modos la Ciudad estará muy bien representada, además de los siete pilotos que estarán compitiendo, se destaca el trabajo de motoristas de la ciudad que vienen teniendo grandes resultados.

En la clase menor estarán desde la primera fecha Fernando Curra -con el trabajo de Carlos Piaggentini en la puesta a punto del chasis y la motorización de Juan José Cassou- y Diego Valisi -con la asistencia de su propio equipo y con el “Gringo” Pezzucchi como responsable de la motorización-. Ambos le darán continuidad a su labor en la categoría.

Se suman para el arranque este fin de semana en San Nicolás, también a la clase menor, Leopoldo Cirioli -con equipo propio y la motorización de Gabriel Bonifaci- y Nicolás Rojas -con la atención integral de Carlos Freire-.

En la Clase 2 continuará Santiago Tambucci con un Chevrolet Celta -asistido por Fabio Fiornovelli y Juan José Cassou en los motores- y se incorpora a la categoría Gabriel Melian con un Wolkswagen Up -con la atención en el chasis de Lucas Benincasa y los motores de “Juanjo” Cassou-.

Agustín Herrera será el único representante en la Clase 3, el olavarriense contará con la atención del equipo de Gustavo Taranta, y la motorización de Carlos Freire, y lo hará sobre un Renault Clio.

Estos son los siete protagonistas que estarán presentes en la apertura del torneo, pero la categoría confirmó que arribará a Olavarría para disputar la segunda fecha del campeonato los días 26, 27 y 28 de marzo, por lo que se aguarda que varios protagonistas locales se sumen para esa fecha.