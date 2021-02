Carolina López: “Las mujeres están apuntando a generar estilo propio”

Por Antonella Musarra

En diálogo con Infoeme, Carolina López, emprendedora local de la industria textil, manifestó que “hoy por hoy, a lo que se está apuntando, sobre todo por una cuestión de la economía a nivel país y una apuesta fuerte de lo que es el feminismo, desde la moda es a readaptarse y me parece que se está dejando un poco lo que es tendencia de lado”.

“Las mujeres están apuntando a generar un estilo propio, que vaya acorde a la vida social que esa persona lleva y a la economía y, apuntar por prendas básicas que ayuden a completar el armario”, agregó.

En ese sentido, la Diseñadora Textil hizo hincapié en que “hoy, producir en Argentina viene siendo un poco complicado porque ha bajado mucho el tema venta”. “Uno, como emprendedor, está viendo en qué invertir y la verdad que la gente está apostando un poco por esta conciencia del diseño único o, del diseño ecofriendly o sustentable y, me parece que por ahí, es hoy lo que está haciendo la diferencia en el emprendedor”, agregó.

En ese contexto, López mencionó que en la actualidad, producir textiles tiene un costo mayor porque “en la sustentabilidad se encarece el proceso de producción y eso se nota después al colgar la prenda en el perchero y además, es difícil competir con las grandes marcas que uno como emprendedor o como Pyme no tiene y, desde ese lado, creo que cuesta”.

“Las redes sociales ayudan un poco a poder difundir de una manera gratuita en qué se diferencia uno de venir a comprar una prenda, un blazer, bordado a mano, con terminaciones en alta costura, con una tela que por ahí es como de un poco mejor calidad y que solamente se van a largar tres en todo el invierno a ir a una marca de producción nacional donde, bueno, vas a encontrarte con una tabla de talles completos, en un local, en todas las localidades donde haya una franquicia de esa marca”, insistió.

También remarcó que, comparado con el año 2020, se divisó un gran aumento en telas y estableció que “los precios han subido un 150% en lo que es costo telas” luego de indicar que en telas particularmente las de vestido de novias “un metro de tul lo pagaba a 8.000 pesos y hoy, ese mismo metro de tela importada, de ceda, de lo que sea, hoy está saliendo 25.000 pesos el metro”.

En ese sentido y haciendo hincapié en la situación económica como así también en el período de la pandemia, la diseñadora señaló que “terminé de cerrar todo lo que era alta costura en el 2020 y solamente me quedé con esto de la enseñanza”. “Una colección hoy por hoy no puede contar con menos de 10 o 15 tipos de prendas distintas. Para poder ofrecer una mini colección, con cierto estándar de calidad, para poder competir, no deberíamos estar hablando de menos de 500.000 pesos en adelante”, concluyó.