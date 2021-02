Marino: "El Municipio creó un fondo especial para reforzar los subsidios provinciales y poder extender la ayuda a más artistas”

Por Gastón Rodríguez

La pandemia por COVID-19 afectó duramente al ámbito cultural en todo el país. Cierres de cines y teatros, suspensión de actividades y caída en la oferta laboral de los artistas, son sólo algunos puntos en los que referentes de la cultura local tampoco se vieron ajenos.

Como ocurrió en muchas ciudades, la cultura de Olavarría afrontó un gran golpe luego del coronavirus. En ese sentido, Infoeme dialogó con distintas figuras importantes de la cultura a nivel municipal para conocer el la situación del sector.

Agustina Marino, subsecretaría de Cultura del Municipio, dialogó con este medio sobre el rol que cumple La Secretaría de Cultura y Educación y evaluó los efectos de la pandemia en los espacios culturales, repasó las medidas de ayuda para los sectores más vulnerados, proyectos y planificación para lo que depara el presente y la relación que ocupan los espacios municipales con los artistas locales.

Acerca de la tarea que cumple la Secretaría de Cultura y Educación en el Municipio, Marino explicó que “la función es mediar herramientas de gestión para volcarlas en la comunidad en general, principalmente haciendo foco en los artistas, hacedores culturales, espacios culturales, municipales e independientes y toda aquella manifestación ya sea tangible o intangible que tenga impacto en la identidad de nuestra ciudad”. "Hay que garantizar el acceso gratuito a la cultura, sin diferencias, y desarrollar posibilidades de participación y acción al público. Tiene una amplia misión que conecta la educación, la creación y las políticas que favorezcan su desarrollo”, agregó.

En un contexto en el que lentamente los espacios culturales reabren sus puertas, la funcionaria municipal reflexionó sobre cómo afrontaron desde la intendencia este periodo de dificultad. "Las dificultades se dan desde lo simbólico, lo social, lo educativo, en el vínculo generado entre el público, las instituciones y los artistas, pero fundamentalmente en el trabajo remunerado del artista que desde hace un año ha perdido el lugar de acción-creación con el público”, manifestó luego de destacar que "es necesario el cumplimiento de protocolos y cuidados personales para poder dar continuidad a las actividades e instituciones culturales".

“Me preocupa especialmente, en estas aperturas que paulatinamente se van dando, el cuidado de los trabajadores culturales, artistas y los espectadores”.

Sobre las medidas tomadas por parte del municipio para ayudar a aquellos sectores culturales más vulnerables, Marino dijo que se gestionaron “subsidios provinciales que beneficiaron aproximadamente a más de 50 artistas, centros culturales independientes, museos y espacios artísticos privados, murgas, diseñadores, tatuadores, Djs, profesores", entre otros.

En sintonía con el gobierno provincial, el Municipio creó un fondo especial para reforzar esos subsidios y poder extender la ayuda a más artistas. “Nos empeñamos en mantener una comunicación continua y contenedora", aseguró Marino. "Hemos trabajado en conjunto con muchos artistas y profesores en el armado de protocolos, a quienes agradezco profundamente, porque entiendo que sólo un trabajo en conjunto puede abrirnos más puertas y posibilidades”, explicó.

La Subsecretaria de Cultura y Educación confirmó también a este medio que los espacios culturales que pertenecen al Municipio son lugares abiertos a la participación libre de artistas, gestores y quienes tengan interés en generar propuestas culturales hacia la comunidad. "Tenemos una amplia experiencia en la gestión de muestras y artistas de carácter internacional, nacional, provincial, regional y local”, insistió. "Creo profundamente que esta interacción no sólo permite un crecimiento cultural y educativo de la ciudad sino que además ayuda en la formación del público asistente, de los artistas, de los trabajadores y nos integra a un plan cultural nacional", agregó.

"Los artistas locales, por su trabajo y compromiso con la cultura olavarriense han integrado siempre la programación de los espacios municipales e independientes y considero que su labor debe ser cada vez más sostenida y apoyada. Son ellos quienes nos representan desde lo simbólico y educativo, dejan huellas en la gente, en el público y esa gestión tan personal del artista debe ser siempre valorada y fortalecida", sostuvo Marino.

En relación a los protocolos, la funcionaria local planteó que cada espacio genera una programación y quienes deseen integrar deben acercarse, llevar registrado su trabajo y a partir de allí se generan diferentes propuestas tanto para espacios cerrados como abiertos.

Ante la alarmante crisis que sufre el sector luego de la pandemia por COVID-19, Infoeme dialogó con distintos referentes de la cultura local para conocer su situación particular.

Cristian Bernardo (conocido como Héctor Chamula) planteó en diálogo con este medio que Chamula Tierra de Artes, un centro cultural autogestivo, que "con el inicio de la pandemia se cortaron las actividades y se trató de solventar algunas vía streaming, como para poder afrontar las deudas que habían quedado” en los tiempos previos al coronavirus.

Actualmente el centro cultural autogestionado se encuentra ubicado en Maipú 3756 entre Chacabuco y Cerrito. "Para subsistir se realizó una campaña de aportantes o socios, quienes depositan dinero por transferencia en Mercado Pago o se acercan al lugar y pagan una cuota de $100 mensual”, aseguró Bernardo.

Flavia Salto, actriz independiente, profesora de teatro y clown formada en la Escuela de Teatro de Buenos Aires (E.T.B.A) pero que vive actualmente en Olavarría, trabajó como artista y cantante en Sin Pelos en el Bozo, entre otras grandes producciones. Hoy en día la pandemia hizo que se tenga que reinventar nuevamente para afrontar la situación económica. “En primer lugar se necesita apoyo y difusión de la Municipalidad para generar espacios. Hay que plantear talleres y espectáculos cuando hay buen clima, instalar eso en la sociedad para que cuando está el tiempo lindo la gente sepa que hay una agenda armada", sostuvo la artista.

"En este momento la remo sola, es un poco lo que me pasa a mi, yo no tengo ningún grupo, ni tampoco dependo de nadie, en este momento soy una artista independiente que está vulnerable, sobre todo por que me cuesta encontrar un espacio donde yo pueda trabajar”, agregó la artista al relatar la situación del sector. “Para mi, es muy importante que desde la municipalidad brinden las herramientas necesarias para que los artistas podamos manifestarnos y que nos ayuden difundiendo y promoviendo nuestros talleres, que se involucren con nuestro trabajo”, insistió.

Por último, al reflexionar sobre la situación que enfrenta nuestra ciudad en relación al consumo cultural, Salto propuso que la gente salga de sus casas a distenderse, a desarrollar el imaginario, que asistan a talleres, a muestras, que despejen la cabeza de la televisión y dejen de ver cuántos contagiados hay en el día.