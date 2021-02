Un ídolo de visita: “Es muy lindo venir a Racing”

La imposibilidad de que el público asista a los estadios por el coronavirus no impidió que Oscar Altamirano regrese al Buglione Martinese para ver el triunfo “chaira”.

“Vinimos a visitar a la familia y aprovechando que jugaba Racing de local me hice un tiempo para venir porque es muy lindo volver”, dijo el ex delantero que posteriormente agradeció a Mario Giacomaso “por abrirme las puestas del club, un club que siempre sigo”.

En compañía de su hijo más pequeño “que me acompaña a todas las canchas”, Altamirano sostuvo que le es grato ver mucho fútbol y que “no extraño la actividad, ya había tomado la decisión de dejar de jugar por eso no me costó”.

Delantero goleador como pocos, el “Gordo” compartió plantel con Roberto Tucker que también se despidió de la actividad en la tarde del domingo y sobre ello opinó: “Estuve con Roberto antes del partido, espero que no le haya costado la decisión, hizo una gran carrera y me pone muy contento por la persona que es y que ahora lo disfruten los chicos también”.

En cuanto a su futuro inmediato, quien durante dos años trabajó en compañía de Damián Manso en la Séptima División de Chacarita confirmó: “Estamos esperando y viendo oportunidades para tener la posibilidad de dirigir en algún equipo de Primera División”.