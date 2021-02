Tucker: “Tenía asumido que cerrado este torneo iba a dejar de jugar”

Tras un largo recorrido por diversas categorías y con experiencia también en el exterior, Roberto Tucker se retiró de la actividad y a la salida del Buglione Martinese dialogó con la prensa.

“Es algo que tenía pensado desde hace mucho, por lo que a uno no se le pasan tantas cosas por la cabeza, ya tenía asumido que cerrado este torneo iba a dejar de jugar”, comenzó diciendo el capitán “chaira” que no se perdió ningún partido del Torneo Regional Amateur de este 2021 y tampoco el suspendido meses atrás por la pandemia de COVID-19.

El futbolista que llegó al “Chaira” en 2004 y con el paso del tiempo se transformó en ídolo afirmó que sentirá la ausencia de los entrenamientos pero “que mantendré la cabeza ocupada en trabajar con chicos y ayudar al club desde el lugar que me toque".

Sobre ese arribo a Racing ya hace más de una década atrás, el capitán rememoró: “Me encontré con un grupo de compañeros que hoy ya no están jugando, me encontré con muy buena gente y pudimos ascender en ese primer torneo” y agregó: “Tengo los mejores recuerdos y siempre uno se trató de brindar al máximo por esta camiseta, más allá de que no nací futbolísticamente acá. Uno siempre trató de hacer lo mejor y busqué hacer lo mismo en todos los clubes en los que estuve".

Tucker que jugó en Quilmes, Deportivo Merlo, Sarmiento de Junín, Santamarina de Tandil, Central Córdoba de Santiago del Estero, Crucero del Norte y Deportivo Madryn confirmó haber disfrutado los partidos pero que con el correr del tiempo “uno quiere jugar cada vez mejor, hasta el último partido y sabía que si estaba todo el día en el club, y seguía jugando, se podía hacer cada día más difícil mantenerlo. Había que cortar una de las dos cosas y lo que quiero es trabajar con los chicos, por eso así lo hice".

“Estoy tranquilo de que di el máximo por cada camiseta que me tocó usar”

Tras recibir una distinción en manos del presidente Mario Giacomaso y el abrazo de sus compañeros y familiares, “El pintor” -como lo bautizaron en su arribo a Quilmes- sostuvo que “más allá de que las expectativas eran las de pelear el ascenso hasta el final, me voy tranquilo, como me fui de todos los clubes”.

Sobre lo que vendrá, ahora como retirado de la actividad, el defensor se contentó con saber que “me quedaron personas conocidas, buena gente. Más allá del paso del tiempo, uno se reencuentra y en la charla recuerda viejos momentos” y ahora “como me dijo un amigo, no voy a tener excusas para juntarnos a comer un asado. Ahora voy a poder disfrutar más de la familia y de los amigos".

Y antes de retirarse por última vez del Buglione Martinese, Roberto Tucker destacó el encuentro con otro ídolo de la “estrellita”, Oscar Altamirano: “Hacía mucho que no lo veía al “gordo” -NdR: Altamirano presenció el partido entre Racing y Bella Vista-, nos saludamos y ojalá que lo pueda ver en estos días que está acá en Olavarría, porque vivimos lindos momentos en el club y otros tal vez no tan lindos, pero siempre queda esa linda sensación de poder juntarnos a charlar”.