Fibromialgia: la enfermedad que no se ve

Por Antonella Musarra

En diálogo con Infoeme, el médico Mario Pesce, habló sobre la fibromialgia y abordó las principales causas y consecuencias de la enfermedad.

En ese contexto, el especialista remarcó que el dolor “se produce porque hay una situación de aumento de presión muscular en una forma constante” y mencionó que “hay un aumento del tono muscular leve pero constante” que es lo que provoca dolor. La enfermedad por el momento se trata con Pregabalina “que es un antiepiléptico pero te sirve justamente como regulador a nivel cerebral”.

Con respecto a su diagnóstico, el doctor indicó que no es difícil de diagnosticar sino que “hay que pensarla". "En primer lugar porque no hay estudios que la pongan en evidencia. No la ves en una radiografía, no la ves en una ecografía, no la ves en una resonancia. La ves en forma clínica y el tema principal es buscar 18 puntos, llamados puntos simétricos que al apretarlos, son dolorosos. A veces, el caso es tan grave que hasta los músculos intercostales están tomados como es lo habitual en los pacientes”, siguió.

Con respecto a su detección el médico dijo que “lo de los 18 puntos, eso es un elemento principal desde el punto de vista clínico y por otro lado, escuchando al paciente qué es lo que te cuenta de su dolor., no hay laboratorio que ponga en evidencia a la fibromialgia”.

Además, el médico mencionó que dada la enfermedad, el paciente puede ser derivado a un médico psiquiatra o psicólogo porque existe una conjunción con la depresión. En ese contexto, Pesce señaló que la enfermedad “es muy frecuente". "Gente que descubrís fibromialgia nueva, no menos de 10 todos los meses”, estableció al mencionar que, para la ciencia, ya se trata de una enfermedad conocida.

“Una de las drogas que se está utilizando con bastante eficacia en esto es el cannabis pero, nosotros, no lo podemos recetar porque hasta ahora no está permitido” expresó y mencionó que “es una enfermedad crónica. Teniendo en cuenta que la palabra crónica no es grave. Significa, en medicina, algo que dura más de 30 días”, detalló Pesce. En relación a los casos que el doctor ha tratado, estableció que de 10 años hasta la actualidad diagnóstico a “no menos de 200 personas, es muy frecuente”.

Santiago Silva, quien padeció la enfermedad, mencionó que “para mí la fibromialgia es estrés en el sistema nervioso central” y señaló que “vivir con la enfermedad para mí, es menos grave que muchas de las afecciones que sufren las demás personas". "Es como un sensor constante de qué tan estresado estoy y las consecuencias que tiene en el cuerpo”, concluyó.

Con respecto a su diagnóstico indicó que se tardó “de 6 a 8 meses porque cuando me agarró la enfermedad a mí era una persona bastante joven no había casos ni precedentes en esa época”. Al responder sobre su padecimiento, Silva dijo que “es un poco psicológico, mental y que lo mental muchas veces afecta a lo físico y las consecuencias físicas más graves se ven en gente que tiene esta enfermedad desde hace mucho tiempo y no la puede controlar. En el caso mío, me derivaron a varios especialistas y ninguno tenía la respuesta”.

“Lo peor que llegaron a decirme es que no sabían que tenía y que me iban a hacer una cirugía exploratoria si seguía con los síntomas. Tuvieron varios diagnósticos, infección generalizada, leucemia, algún desequilibrio en hormonas”, expresó Silva.

Por su parte, Marina Sansimoni dijo que “la fibromialgia es estrés en los músculos, científicamente tiene otro nombre pero es así, es estrés en los músculos. Es una enfermedad emocional. Proviene de algún problema grande que hayas tenido emocionalmente y a raíz de eso hay muchos dolores”.

Con respecto a su padecimiento, Sansimoni destacó que “yo tenía mucho dolor en las piernas y sobretodo en la piel. A mí, me tocaban con el dedo y ya me dolía hasta la piel”. Hablando de su tratamiento, indicó que la cura la obtuvo mediante la ingesta de medicamentos y actividad física y destacó que “hasta el día de hoy no me agarró más”.

En ese contexto y refiriéndose a los medicamentos, Sansimoni mencionó que “te mejoraba por un lado pero por otro lado sufrías el tema de la retención de líquido, de la hinchazón, de empezar a engordar. Todo eso te producían los medicamentos. Por un lado te quitaba el dolor pero por el otro tenías retención de líquido”.

“Yo me cure haciendo actividad física y también haciendo terapia con un psicólogo. Al tener la mente bien tranquila, se me tranquilizaron los músculos, se me tranquilizó el cuerpo, porque yo con la gimnasia, liberaba” aseguró.