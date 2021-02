Coopelectric: “En los próximos días saldrá el llamado a Asamblea”

* Yamila Cazabet.

La pandemia por Covid-19 modificó por completo la agenda del 2020 y Coopelectric no fue la excepción. En pleno pico de contagios, no se pudo llevar adelante la Asamblea General Ordinaria, en la que el Consejo de Administración pone a disposición de los Delegados Titulares la Memoria y Balance, en este caso correspondiente al 30 de junio del pasado año.

Tras la autorización por parte del Municipio para llevar adelante la asamblea Cruz Arouxet, el tesorero del Consejo de Administración de Coopelectric, confirmó a Infoeme que en los próximos días se estará dando a conocer la fecha de la puesta en debate del balance. Adelantó que, en esta oportunidad, los números quedaron en negativo.

¿Cuál es el estado financiero de la Coopelectric?

El estado económico es similar al de todas las cooperativas de la provincia de Buenos Aires, donde la distribución eléctrica tiene un retraso tarifario que viene de años. El valor agregado de distribución, que es lo que realmente va a las cooperativas, no ha aumentado de la forma que debería. Por lo pronto, las cooperativas de la provincia tienen un estado económico que no es el aconsejable para toda la tarea que realizan, tanto en la distribución como en el mantenimiento de la energía.

¿La situación económica de Coopelectric es complicada?

No, no es que se encuentre en un estado complicado. Sino que no se encuentra reflejado en el valor agregado de distribución, los valores que deberían.

¿Cuál será la Memoria y Balance que se pondrá a disposición de la Asamblea?

El balance no da positivo. Por medio de la respuesta que nos dio el INAE y también el Municipio, estamos autorizados a realizar la Asamblea Ordinaria. En los próximos días saldrá el llamado a Asamblea, donde los Delegados van a poder analizar el Balance y la Memoria al 30 de junio de 2020.

Ya sobre el cierre del año legislativo, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría el nuevo cuadro tarifario correspondiente a los servicios de distribución de agua potable y cloacal. La Ordenanza 5604/2020, además, establece que se deberá otorgar la Tarifa Social a quienes cuenten con este beneficio en la factura de energía eléctrica. Arouxet adelantó a Infoeme que no será necesario realizar ningún trámite para acceder a ésta, sino que se otorgará de manera automática.

¿Cuándo saldrán las facturas con el descuento de la Tarifa Social en el servicio de agua?

Estos es importante de aclarar porque se está confundiendo a la sociedad y al usuario. La ordenanza dice que a partir de los consumos de enero se va a aplicar el nuevo cuadro tarifario y esos consumos se van a facturar a partir de marzo. Todavía no se aplicó el aumento que aprobó el Concejo Deliberante, por lo que aún no se aplicó la Tarifa Social. El usuario tiene que estar tranquilo que cuando se hagan las facturaciones del mes de enero, automáticamente se va a aplicar la Tarifa Social a todos aquellos que se encuentren en el listado que envía la provincia de Buenos Aires para el consumo de energía eléctrica. Además, se dejará de aplicar la contribución accionaria.

Entonces, ¿los usuarios no deben realizar el trámite sino que se hará automáticamente?

Claro. Si bien la ordenanza manifiesta que el usuario debe acercarse a la Cooperativa, no es necesario porque esto se hace por sistema. Se adaptó el sistema para que esto se haga directamente. De todas formas, previo a emitir la facturación del mes de marzo se va a estar comunicando toda la información.

Durante los últimos meses, Coopelectric sufrió grandes pérdidas económicas producto de robos y destrucciones de sus transformadores. En el último caso sustrajeron cables subterráneos por un valor de $500.000. Este tipo de situaciones obliga a la concesionaria del servicio de energía eléctrica y agua a reordenar sus prioridades de trabajo y ocuparse de esas urgencias. Cruz Arouxet detalló a Infoeme acerca del plan de obras que se está llevando adelante en varios puntos del partido.

¿Cómo se viene trabajando en la línea rural?

Luego del desastre que hubo el 19 de diciembre, con un viento que nos afectó mucho las líneas, se estuvo trabajando intensamente. Se está trabajando mucho en la poda, para dar respuesta a las líneas rurales. Realmente, son muchos kilómetros a los que tenemos que atender y darle respuesta. Gracias a la tarea que han realizado los empleados afectados a las líneas rurales, que han estado trabajando día y noche, vamos regularizando el sistema rural.

¿Cuáles son las obras planificadas para los próximos meses?

Estamos tratando de dar respuesta y en continuo diálogo con la gente de Sierras Bayas por el tema del agua. El miércoles, luego de realizar diferentes estudios, se pudo elegir el lugar adecuado dónde hacer un nuevo pozo. Esa es una de las prioridades. Se está trabajando en diferentes obras que el sistema requiere.

¿De qué manera Coopelectric le da prioridad a los diferentes reclamos de los vecinos?

El sistema de reclamos anda a la perfección. La respuesta nuestra es casi inmediata. Estamos dentro de todos los parámetros de control. Hay situaciones, como la del 19 de diciembre, en la que no se puede dar la respuesta inmediata.

Se registraron varios robos a Coopelectric, ¿cómo afecta a la Cooperativa y a la comunidad?

Obviamente, afectar a Coopelectric es afectar a la comunidad. Hacen que el sistema se vea afectado. En la parte económica, son recursos que se dejan de poner en otros lugares prioritarios. También afecta la calidad del servicio. El daño es por todos lados, no solo económico.