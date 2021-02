Eugenia Iturralde, referente de "Ni Una Menos": “La violencia machista es un problema social”

A raíz del femicidio de la adolescente Úrsula Buhillo, el frente “Frente Ni Una Menos” convocó junto a otras organizaciones de la ciudad a una marcha que se realizará este miércoles a las 18. Al respecto, Eugenia Iturralde, integrante y referente del movimiento manifestó que “entendemos que este año se han cometido más de cuarenta femicidios y entendemos que en nuestra ciudad, nadie está exento de que le pueda llegar a pasar esto”

En diálogo con Infoeme, en lo que respecta a la convocatoria, Iturralde mencionó “de acuerdo a la conmoción que ha tenido el caso, siendo una joven de 18 años y también en vinculación a una figura del Estado como es un policía bonaerese, es un agente del Estado el que está cometiendo un femicidio”. En ese sentido, manifestó que se trató de una doble vulneración porque “por un lado el femicida es policía y por otro lado, a la familia de ella no le quisieron tomar la denuncia que se sumaba a las casi 20 que ya estaban efectuadas. Y no sólo eso, sino que reprimieron a una amiga de Úrsula”

Además, Iturralde destacó que se hace visible la falta de acciones por parte del Estado e hizo hincapié en “la falta de acompañamiento del Estado para con ella y todo se agrava si tenemos en cuenta que quien la mató es integrante de las fuerzas de seguridad”. En relación a esto Iturralde mencionó que “se crearon las comisarías de la mujer justamente por esto, porque antes tenías que ir a cualquier comisaría y quienes te atendían, personas que te tomaban la denuncia, no tenían perspectiva de género y no tenían formación suficiente. Se crea la comisaría de la mujer para tener un abordaje específico de la problemática pero esto no quiere decir que si vos tenes que denunciar a alguien que pertenezca a las fuerzas de seguridad lo tengas que hacer en las comisarías”

Por otra parte, Iturralde enfatizó en que “lo que se recomienda cuando, en una denuncia, tenemos que denunciar a alguien que forma parte de las fuerzas de seguridad, es ir directamente a Fiscalía”.

Además, mencionó que “la violencia machista es un problema social". Si nosotros entendemos que es una problemática social, si la entendemos de ese modo, podemos asumir el compromiso de modificarla. Si no la reconocemos como un problema de toda la sociedad va a ser muy difícil que podamos erradicarla. Como es una problemática social y colectiva, el Estado tiene que intervenir protegiendo justamente al sector más vulnerado que en este caso era Úrsula”

Iturralde manifestó además que, desde el Estado, no se tomaron acciones adecuadas porque “no tomaron las denuncias, porque no la protegieron, porque incluso las amistades de Úrsula lo que sostenían es que cuando ella iba a hacer una denuncia los mismos compañeros de trabajo le pasaban toda la información (refiriéndose al agresor)” y añadió que “el Estado tiene que tener una actuación sumamente rigurosa”.

Si se encuentra en situación de violencia de género puede acercarse a la Fiscalía ubicada en Rufino Fal 2943 o comunicarse por teléfono o fax al (02284) 429695/445581 interno 197. También puede enviar un correo a afdis.az.ol@mp.gov.ar o comunicarse al número 144.