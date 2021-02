Grasso sobre el suicidio: "Es un problema de salud pública y de todo el país por lo que tiene que haber políticas transversales"

Luego del suicidio del reconocido jugador de fútbol de Godoy Cruz, Santiago "Morro" García, el Licenciado en Psicología y ex Director Nacional de Salud Mental, Luciano Grasso, dialogó con Infoeme y se refirió a las políticas de salud implementadas en referencia al suicidio.

En ese sentido, Grasso mencionó que “en primer lugar tenemos que pensar la problemática del suicidio como un problema de salud pública". "Por lo tanto, las acciones y la planificación estratégica y los dispositivos y las acciones en relación a resolver o a intentar abordar esta problemática tienen que ser en el marco de las políticas públicas de salud. En particular, tienen que ver con la salud mental”, agregó.

"El problema del suicidio abarca a todo el país. Por lo tanto, tiene que haber políticas transversales y a nivel Nacional pero se tienen que implementar en lo local”

Grasso, mencionó a su vez que se deben diferenciar las responsabilidades nacionales, provinciales y municipales en materia de salud, en ese sentido estableció que las acciones a llevarse a cabo “no involucran sólo al área de salud sino, todo lo contrario". "Como es un problema complejo, la intervención también tiene que ser compleja y por lo tanto, multidimensional y multisectorial. Pero, tiene que tener una fuerte impronta dentro de lo que es el área de salud”, explicó.

Por otra parte, Grasso hizo hincapié en que este tipo de políticas debe ser fuerte en los municipios y mencionó que allí “es en donde tiene que hacerse fuerte la implementación de la política” y estableció que "hay ciertos lugares del país donde hay mayor propensión al suicidio o hechos efectivizados". "El problema del suicidio abarca a todo el país. Por lo tanto, tiene que haber políticas transversales y a nivel Nacional pero se tienen que implementar en lo local”, indicó al insistir con que es fundamental que el personal de las distintas áreas esté capacitado.

“A nivel Nacional hay una Ley que es la Ley 27130 que todavía no está reglamentada y ese es un grave problema. Es del año 2015. Esa Ley fija el marco teórico y los lineamientos de prevención del suicidio”, mencionó Grasso.

La ley que menciona el especialista, “hace referencia a tres ejes: prevención, abordaje y lo que se llama la posvención que son las intervenciones que se pueden dar tanto en un intento de suicidio no consumado con la continuidad del acompañamiento y el tratamiento de la persona que decidió no suicidarse así como también, en el caso del suicidio no consumado, el trabajo de posvención es el que se da con tanto la comunidad en general que quedó conmocionada con la situación así como también en intervenciones en el círculo más chico de la persona que se suicidó”.

Al reflexionar sobre la norma, Grasso dijo que la Ley incluye también lineamientos en abordaje, trabajo con los medios de comunicación y capacitación en el área de salud y en educación. Al mismo tiempo, estableció que se creó la CONASUI “que es la Comisión Nacional Intersectorial para el Abordaje Sociocomunitario del Suicidio” que nuclea a diversas instituciones y organizaciones. Se trata de una comisión que interministerial con instituciones internacionales y lo que hace es recomendar acciones en distintos territorios. En ese sentido, el Licenciado remarcó que “las políticas de prevención y abordaje y posvención tienen un marco Nacional pero tienen que tener abordajes locales”.

En ese contexto, Grasso remarcó que quienes tienen la mayor responsabilidad para generar concientización y prevención en la cuestión del suicidio son profesionales de salud, educación y los medios de comunicación y destacó que “el suicidio es prevenible”.

Refiriéndose a la Provincia de Buenos Aires mencionó “que yo conozca, no hay una política integral y sostenida de prevención del suicidio a nivel provincial. Después está lo que hace cada uno de los municipios y ahí es más la cuestión local, lo que se pueda generar localmente”

Grasso también mencionó que "durante la pandemia lo que sucedió es el incremento notable de padecimientos mentales en general... en particular lo que tiene que ver con la depresión, un incremento de las depresiones" e hizo referencia a diversos factores desencadenantes como "aislamiento, conflictivo familiares, pérdida del trabajo, dificultades en la participación de las personas en el ámbito educativo. Son factores de riesgo en a un padecimiento mental... No obstante, es importante remarcar que no hay una relación directa entre un suicidio y un padecimiento mental por una depresión"