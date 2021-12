Ludmila Posse regresó a Olavarría tras su presencia en los Juegos Panamericanos

Finalizó la primera experiencia con la Selección Argentina para Ludmila Posse y este martes se produjo el regreso de la deportista olavarriense a la ciudad.

Una treintena de personas se acercaron en horas del mediodía de este martes a recibir a Ludmila Posse tras su actuación en los Juegos Panamericanos que la tenía como integrante del equipo de persecución en pista, pero que además logró competir en una de las prueba de Ruta.

“Estoy muy contenta de volver, hace mucho que estaba afuera y es lindo ver este recibimiento” comenzó diciendo la ciclista que luego agregó que "el balance es muy bueno y los entrenadores quedaron contentos, apuntamos al año que viene que pueda profesionalizarme”.

Sobre sus actuaciones en las dos pruebas representando a Argentina, la hija del emblemático “Chalo” contó: “En cuarteta no nos entendimos corriendo con mis compañeras, pero en Ruta tuve buenas sensaciones, tal vez faltó preparación pero me sentí bien”.

“La Selección me consiguió un entrenador para que pueda seguir perfeccionándome”

“Corrimos una especialidad con partida detenida donde salimos las cuatro y en 16 vueltas tenes que hacer el menor tiempo posible, no sé en qué momento nos desentendimos. Íbamos a pelear el bronce y no pudimos por muchos errores”, dijo Ludmila sobre la prueba donde Argentina obtuvo el sexto lugar y sobre la prueba de ruta donde finalizó 27°, contó: “En Ruta me quede conforme, estuvimos adelante y en la fuga”.

Además, la deportista de 20 años se mostró agradecida por la experiencia panamericana donde destacó “que no pudimos hacer turismo, pero volvimos en el con toda gente de Argentina que había participado y allá hubo gente que nos ayudaba para todo”.

“Vamos a descansar este semana, pero hay que pensar en el Argentino de ruta del año que viene” sentenció Ludmila Posse recién llegada de Colombia y en la previa de recorrer la ciudad en compañía de amigos, familiares, allegados y amantes del ciclismo.