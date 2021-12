Final feliz: después de mucha angustia, una niña olavarriense logró reeconcontrarse con su perro

Después de casi una semana de angustia y mucha tristeza, una niña olavarriense recibió la mejor de las noticias después de que un policía encontrara a Max, la mascota que estaba perdida y a la que buscaban desde hacía alrededor de cuatro días.

Max es un labrador de casi 9 meses. Su familia lo tenía desde que contaba con apenas 30 días hasta que el último jueves había desaparecido de su casa, ubicado en la vecina localidad de Loma Negra.

Desde ese momento en adelante, Noa, su dueña de siete años, no pensó en otra cosa más que en recuperarlo. Entre la angustia y la tristeza de perder de un día para el otro a su mascota, la niña empezó a realizar dibujos con el afán de encontrarlo.

Su deseo se explicitaba en cada uno de ellos: “Quiero que vuelva Max”, escribía en las producciones, en las que incluía en número de teléfono de su madre para que quien sepa algo de Max tuviera un lugar en donde poder avisar.

Pero la angustiante espera culminó en un hecho lleno de alegría en la noche de este lunes, momento en el cuál la familia recibió la noticia de que el perro había sido encontrado.

El hallazgo se dio en la noche de este lunes en un campo cerca de L'amali y fue realizado por un policía que se encontraba en la zona haciendo un recorrido de rutina con el móvil, quien lo llevó a un local en el que venden cosas para mascotas, lugar al que su familia lo fue a buscar esta mañana.

“Fuimos alrededor de las 8 de la mañana. Max estaba un poco golpeado y muy cansado, agotado, pero enseguida lo vio su veterinaria. Noa no paró de llorar desde que le dimos la noticia hasta que llegamos al lugar”, contó Ana, la madre de la pequeña que finalmente pudo reencontrarse con su labrador.

“Es increíble el apoyo y la ayuda de la gente, fue terrible la cantidad de mensajes que recibí, tanto de gente de nuestro entorno como de personas que no conocíamos, más de 80 personas diciéndonos que no baje los brazos, que no me dé por vencida, estamos muy agradecidos, y felices”, agregó.