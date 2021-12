El Frente de Todos pidió al municipio que denuncie a Coopelectric por el aumento en la factura de luz

En el marco de la sesión extraordinaria solicitada por la presidenta del Concejo Deliberante, Cecilia Krivochen para el tratamiento de la venta de una calle a Cementos Avellaneda, la concejala Cazot pidió que se trate sobre tablas un proyecto de resolución por el anuncio Coopelectric sobre la aplicación en la factura de luz de la cuota capital.

En esta línea, Cazot sostuvo: “El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) que controló todo lo referido al servicio de electricidad, informó que no hay ninguna solicitud por parte de Coopelectric para el cobro de esta Cuota Capital”.

“Hay una resolución (167/18) de OCEBA, que estableció que las distribuidoras tanto provinciales como municipales, no pueden cobrar en su facturación conceptos ajenos a la prestación del servicio de distribución eléctrica”, indicó concejala y agregó que “a pesar de eso, la semana pasada, a través de un comunicado la cooperativa de luz anunció el cobro de una cuota capital que significará que a partir de enero del 2022 los vecinos verán en su factura un incremento del 20 y un 30 por ciento”.

Asimismo, la concejala destacó la Ley Provincial 11.769, que regula la actividad eléctrica de la provincia de Buenos Aires y establece en su artículo Nº 78: “No podrán incluirse dentro de la factura ningún concepto ajeno a la prestación del servicio si no está autorizado expresamente e individualmente por el usuario y aprobado por OCEBA”.

En este sentido, la referente del Frente de Todos reivindicó: “Esta cuota capital es un cobro que no corresponde y que los vecinos tienen que saber que la Municipalidad debería intervenir, ya que esta misma Ley establece en el artículo Nº66 que las municipalidades tienen que asistir al organismo de control en el ejercicio de las funciones propias que le corresponden, respecto del control de los concesionario del servicio”.

“Los ciudadanos tienen que saber que pueden acudir a la municipalidad y presentar la denuncia correspondiente por este cobro indebido”, apuntó y completó que el Gobierno provincial le va a adjudicar en carácter de subsidio 96 millones de pesos a Coopelectric.

Tras esta presentación, Cazot, en representación del bloque expresó el “rechazo al cobro de la cuota capital” y solicitaron a la municipalidad que denuncie la situación ante el OCEBA, “porque este cobro que no corresponde”.

“Se dan los 96 millones para que no aumenten la tarifa, no para que utilicen otro mecanismo y la aumenten igual. No nos tomen por tontos a los usuarios olavarrienses, no nos hagan socios de las pérdidas”, concluyó el concejal Juan Sánchez.