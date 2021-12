Tiene fecha la Copa de Verano de la Asociación de Básquet

En la pasada reunión, que sirvió para despedir el año para los dirigentes del básquet local, se estableció la fecha de inicio y cómo jugarán el Torneo de Verano.

El pasado martes se realizó la tradicional reunión de Comisión Directiva y se terminó de diagramar la primera competencia del 2021 que dará inicio el 19 de enero con 8 equipos buscando la “Copa Centro Fitness One”.

El tradicional certamen veraniego permitirá dos jugadores invitados y se jugará en dos Zonas A y B, que vía sorteo quedaron de la siguiente manera:

Zona "A": Estudiantes Blanco, Racing, Chacarita y El Fortín.

Zona "B": Estudiantes Negro, Pueblo Nuevo, Loma Negra y Ferro.

Chacarita de Azul jugará siempre de visitante y los días de disputa serán los días 19 y 26 enero, 2, 9, 16 y 23 de febrero.

El debut de la competencia será Estudiantes Blanco vs Chacarita y El Fortín vs Racing por la Zona 1 y en la Zona 2 se enfrentarán Ferro vs Loma Negra y Estudiantes Negro vs Pueblo Nuevo.