Serrat, el artista que pasó por Olavarría se retira de los escenarios

El cantautor español Joan Manoel Serrat quién estuvo por Olavarría en 2006, anunció que se retira de los escenarios luego de su gira “El vicio de cantar” que comenzará el 27 de abril del 2022 en Nueva York y finalizará el 23 de diciembre en Barcelona. Este tour significa el primer paso de tocar en un escenario desde el comienzo de la pandemia.

En su página web, Serrat compartió el comunicado de prensa en donde anuncia el comienzo de su gira y su despedida: “Después de una inactividad forzosa, obligada por la pandemia global del Covid-19, Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios con una última gira: El vicio de cantar 1965-2022, con la que quiere despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo”.

En la entrevista para el diario El País también fue consultado por su gira y por qué llegó el momento de despedirse y dijo: “Primero, porque el encierro al que nos llevó esta pandemia que aún dura provocó la imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público. Y, también, por la necesidad de recuperar la vida familiar, cumplir con cuestiones íntimas y necesarias. Siguiendo las normas del Eclesiastés: hay un tiempo para cada cosa”.

En este marco, el artista expresó: “Quiero hacer un espectáculo durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios. Habrá 20, 30 canciones, y no sé cuáles van a ser. Iré acompañado de mi equipo de siempre. Técnicos, músicos, iluminadores, los mismos de siempre… ¡Hasta yo voy a ser el mismo! ¿Colegas? No lo sé. Se podrían hacer muchas cosas. Ya veremos”.