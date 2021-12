"No quiero que subas más fotos en ropa interior porque mi novio te sigue"

Una usuaria de Instagram recibió mensajes amenazantes de una novia celosa por las fotos que subía y los furiosos tuits de la mujer se volvieron virales en las redes.

En el tuit viral, el usuario @mati_cuds2 compartió las capturas de pantalla del diálogo entre una amiga suya y una desconocida que la contactó a través de Instagram. "Hola linda, mira quería decirte que hace tiempo me dijo mi novio que estuvieron un mes antes que lo mío con él se haga oficial y todavía lo tenés en mejores al igual que a mi", le escribió la mujer en alusión a las listas de mejores amigos disponibles en las historias de Instagram.

"No quiero que subas más fotos en ropa interior, es más, si es necesario no subas más fotos porque siempre tenemos discusiones por vos y me haces sentir incómoda. Si es necesario elimina tu cuenta", le exigió la desconocida.

La pelea se vio acrecentada cuando apareció el novio, quien le mandó un texto directo a la mujer que recibía mensajes amenazantes de su novia.

"Hola reina. Perdón por todo lo que te mando mi novia. Me da vergüenza todo esto, vi que están sus mensajes en Twitter. Pasa que no te quiero dejar de seguir porque me encantás. Solo te silencié y cuando tuve un rato las vi y ella me vio".

A pesar de sus esfuerzos, nunca hubo respuesta. “Como no me das bola, te bloqueo. Me hubiera gustado salir con vos. Chau”, finalizó el joven. La foto con los mensajes recorrió todas las redes sociales y se viralizó en cuestión de segundos.