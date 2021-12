Perczyk: “La escuela argentina trabaja en nombre de la democracia "

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk, participó de la ceremonia que se llevó a cabo en el Espacio de Memoria y Derechos humanos (ex ESMA) y celebró la firma del acuerdo de intención para la promoción de la candidatura del Museo Sitio de Memoria a la Lista de Patrimonio Mundial. Durante el acto, el titular de la cartera educativa expresó: “El día de hoy refleja el fin del terror, y al mismo tiempo el comienzo de la democracia. Hay muchas argentinas y muchos argentinos que lucharon por saber qué pasó, por recuperar a las y los desaparecidos, y lo hicieron posible. Somos parte de un gobierno que hizo muchísimo, pero que no hubiera sido posible sin la lucha de esa gran cantidad de compatriotas. Todas las crisis que tuvimos, se pudieron resolver por vía democrática y por lo que hace la escuela argentina en nombre de la democracia y el respeto por los derechos humanos. Reafirmamos el compromiso de que chicas, chicos y docentes aprendan y enseñen que nunca más, y que tengamos la posibilidad de construir un país más justo y más igualitario”. El acuerdo celebrado entre el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación establece la implementación de un programa para promover la difusión y concientización en la comunidad educativa para la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA como patrimonio mundial de la UNESCO. Desde 2022, esta iniciativa de carácter federal se llevará a cabo mediante las siguientes acciones: realización de encuentros presenciales y virtuales de intercambio y formación con docentes de todos los niveles y estudiantes de institutos superiores de formación docente; elaboración y difusión de materiales educativos específicos en diversos formatos; y promoción de actividades destinadas a estudiantes de nivel secundario y superior. La bienvenida estuvo a cargo de la directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria, Alejandra Naftal. Además, estuvo presente el secretario de Derechos Humanos de La Nación, Horacio Pietragala Corti, que manifestó: “Poder trabajar internamente con la candidatura del Museo, pero también con otros ejes a través del Ministerio de Educación, es una manera de llegar a todas las pibas y todos los pibes del país en un momento muy difícil. Luego de dos años, en los que no pudimos profundizar nuestra política en materia de derechos humanos, es importante planificar y tener una mirada integral de cómo vamos a abordar desde la educación las problemáticas de derechos humanos, tanto lo que tuvo que ver con la dictadura cívico-militar, como los hechos que suceden hoy”.