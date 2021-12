“Queremos una escuela inclusiva a la que tengan acceso todos”

Nora Rodríguez y Silvana Zapata -directora y secretaria- integran y conducen la Escuela de Educación Especial N° 503. Hace muy pocos años se mudaron al edificio de la Escuela Especial N° 504 y comparten ubicación en Avenida Ituzaingó al 1879. En esta ocasión, ambas recibieron a Infoeme y compartieron su recorrido de una institución que busca construir identidad y que, además, trabaja arduamente para equipar la aulas para sus estudiantes.

La Escuela N° 503 es una institución para niños, niñas y adolescentes con discapacidad neuromotora, con servicio agregado para sordos e hipoacúsicos, maestras domiciliarias y hospitalarias. Aquí cada estudiante “es un mundo y se los asiste desde su diversidad", relataron Nora y Silvana.

En este sentido detallaron que su matrícula de estudiantes está compuesta por niños, niñas y adolescentes con "discapacidad motora, múltiple y discapacidad motora de abordaje complejo, con propuesta de inclusión en nivel inicial, primario y secundario”.

Desde hace pocos años, la Escuela Especial N° 503 comparte edificio con la Escuela Escuela N°504. Por este motivo, las docentes, luego de pasar por varios edificios alquilados, sintieron la necesidad de construir su identidad y es un deseo que depende de la voluntad de los olavarrienses, muchos de ellos hoy por hoy las acompañan: “La idea es que sea una escuela inclusiva y que tengan acceso todos”, expresó Nora Rodríguez.

Hasta 2019 las propuestas para sus alumnos eran “variadísimas” porque el objetivo estaba en “trabajar interinstitucional y tener apertura a la comunidad”, pero llegó la pandemia y este año poco a poco volvieron a retomar.

Sin embargo, el periodo de aislamiento por la emergencia sanitaria a la que obligó el coronavirus fortaleció los vínculos con la comunidad escolar –docentes, familias y estudiantes-, ya que familias “abrieron las puertas de su casa y permitieron sostener el contacto y seguir”.

“Las familias nos acompañan mucho, porque la trayectoria de los chicos comienza a corta edad en la institución se crean vínculos muy fuertes, son la otra pata de los proyectos. Si no hay una familia que acompaña no hay docente que genera y no hay nene que recibe, es en equipo”, relató Silvana, muy orgullosa de su trabajo.

Sobre el regreso post pandemia, la Secretaria de la institución especificó: “La matrícula que nosotros tenemos en esta escuela es muy vulnerable en cuestiones de salud, entonces el regreso a las clases presenciales fue paulatino y muy cuidado”.

La escuela también tiene a disposición de sus alumnos el servicio de combi, una herramienta más para acompañar a las familias y que, además, garantiza la asistencia: “Eso ayuda a que tengamos una presencialidad plena porque asegura el traslado y ahora se sumó el servicio alimentario debido a que hay muchos de nuestros alumnos que a la mañana concurren a la parte pedagógica y a la tarde trabajan las propuestas curriculares complementarias”.

Después de la escuela

Para los estudiantes que culminan su ciclo lectivo en la Escuela Especial N°503, el siguiente paso debería ser “el Centro de Formación Integral –de gestión privada o pública- que sería el secundario obligatorio”, pero aclararon que muchos de los estudiantes no tienen acceso ya que “por diferentes razones, que pueden ser que no haya vacantes, o que el edificio no es acorde a las características o no cuentan con recursos humanos y un transporte”.

Señalaron que esta es “la mayor dificultad” que se les presenta, sin embargo ambas admitieron no quedarse cruzadas de brazos y presentaron un proyecto para abrir un “Centro de Formación Integral y Agregado”.

“Sería un servicio más para poder darle continuidad a la trayectoria de los chicos que terminan su nivel primario, Olavarría no puede dar respuesta a los chicos que tienen discapacidad múltiple o discapacidad motora de abordaje complejo”, sostuvieron.

Generar identidad

“Esta es nuestra escuela”, afirmó llena de convicción Nora, luego de recordar su paso por otros edificios alquilados. En 2019, cumplieron 50 años y allí nació “un proyecto de identidad para que se haga visible todo el trabajo que se hace en escuela”.

Ambas reconocieron que generar identidad es una ardua tarea, más cuando a su actual edificio se lo reconoce como parte de la Escuela N°504, que también funciona en el mismo lugar: “Hemos pasado por casas alquiladas, entonces como que no tenés un lugar para decir esta es la escuela y este es mi edificio, porque este edificio fue por años sólo de escuela 504”.

Trabajar para equipar y asistir a la diversidad

Durante este año, la comunidad educativa participó de diferentes eventos y encabezó rifas con el objetivo de equipar los diferentes espacios que ocupan los y las estudiantes con sus capacidades diferentes: “Todo lo recaudado tratamos de destinarlo a la mejora”, señaló Silvana.

“Todos los eventos son para la compra de materiales específicos”, reafirmó y detalló: “Este año pintamos las puertas y le pusimos la señalética inclusiva para que este a la altura de la visión de los chicos que se trasladan en silla de ruedas, la idea es que sea una escuela inclusiva y que tengan acceso todos, pero eso genera un costo que se cubre mediante la voluntad de los docentes, las familias y la comunidad”.

Para llevar adelante las actividades y responder a la demanda de los estudiantes la escuela cuenta con un equipo de un equipo técnico formado por una Terapista Ocupacional, un Kinesiólogo, una Asistente Social, una Fonoaudióloga y un Asistente Educacional.

“Estamos siempre pensando en ir creciendo e ir mejorando para ellos y para las familias, es importante entrar en un lugar donde tenés una escuela preparada para las características de los estudiantes”, concluyeron.