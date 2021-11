Una nena de 12 años contó a través de una carta dirigida a su mamá que era víctima de bullying por parte de sus compañeros de sexto grado de su colegio. “Siento que me voy a morir”, confesó la chica.

“Mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles. No paro de temblar y no puedo respirar bien. Te juro que nunca odié tanto a estas personas. Mamá por favor tenés que hacer algo.Ma, siento que me voy a morir. Ayudame por favor. Te amo", dice la carta de la nena.

El caso de bullying ocurrió en una escuela de Villa Carlos Paz, Córdoba. La mamá reveló que después de las vacaciones de invierno su hija comenzó con ataques de pánico, llantos constantes y cada vez que tenía que ir a la escuela tenía vómitos y fiebre. “Empecé a sospechar que algo raro estaba pasando. Empezó a somatizar la angustia. La llevamos al médico y ella estaba bien en lo físico”, relató.

La madre denunció que “le dejan mensajes intimidantes en distintas partes de la escuela, la insultan en forma permanente, se burlan de ella cuando presenta un trabajo en clase, la dejan afuera de las actividades escolares y extraescolares".

Además contó que no le permitieron “ir a un campamento que organizó todo el grupo por dos nenes que ejercen bullying sobre ella, junto a un grupo, logrando el silencio y el consentimiento del resto”.

La mujer aseguró que todo comenzó cuando decidió salir del grupo del curso de su hija por tener diferencias con la mamá de uno de los niños señalados como acosadores. “Hoy mi hija está angustiada en su casa y fue totalmente excluida del lugar, sin posibilidades de disfrutar con sus compañeros. Está muy triste y deprimida”, contó.

La familia apuntó contra la escuela: "No dieron ningún tipo de respuesta para hacer frente a la problemática y solucionarla definitivamente”.