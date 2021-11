Fotogalería: Galli, Larreta y Lousteau pasearon por el centro de la ciudad

Con la llegada del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el Senador Martin Lousteau, el intendente Ezequiel Galli, volvió a protagonizar un importante escenario festivo, en las calles céntricas.

Tras la visita de los candidatos a diputados de Juntos, Facundo Manes y Diego Santilli, el último viernes, Ezequiel Galli recibió este sábado a Horacio Rodríguez Larreta y Martin Lousteau, con quienes luego de una breve conferencia, recorrió las calles céntricas.

Luego de salir del bar, ubicado en Rivadavia y Belgrano, durante la primera cuadra, y encabezando una enorme fila de candidatos y militantes, Ezequiel Galli, Bruno Cenizo y Horacio Rodríguez Larreta ingresaron a un negocio de venta de ropa en el cual fueron recibidos por el personal de atención que no guardó la emoción al ver la presencia del Jefe de Gobierno porteño: “Si no entraba me paraba en la vereda para que viniera”, dijo una mujer del lugar.

Al salir de allí, con una previa parada técnica para higienizar sus manos, los referentes de Juntos continuaron el circuito e ingresaron en el kiosco de Belgrano y Vicente López donde dialogaron con un vecino que ingresaba al comercio.

Por su parte Martín Lousteau, realizó el recorrido sosteniendo la marcha en la mitad de la gran fila que acompañaba a los visitantes. Escoltado por Sebastián Matralla y Belén Vergel, siguió casi, de manera alejada, el recorrido que comandaban Galli, Larreta y Cenizo.

El senador de la Unión Cívica Radical, se sumó a la visita del último comercio al que ingresaron los líderes en Vicente López y Belgrano: “Este es un local histórico en la ciudad”, dijo el Intendente segundos antes de invitarlos a pasar.

Durante este camino, los líderes políticos recibieron bocinazos y saludos de la gente que, a los gritos desde sus autos, mostraron su apoyo ante las próximas elecciones. “Vamos a ganar” decían algunos mientras levantaban el puño y el dedo pulgar. Tampoco faltaron las fotos que quedarán para el recuerdo de una recorrida en la que intentaron mostrar unidad.