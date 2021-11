Infoeme | informacion-general - 4 de Noviembre de 2021 | 16:07

"No me toques, no me gustan las negras"

Una discusión de pareja terminó a los gritos y en un verdadero escándalo en plena calle cuando una joven agredió verbalmente a efectivos de la Policía. Una discusión de pareja terminó a los gritos y en un verdadero escándalo en plena calle cuando una joven agredió verbalmente a efectivos de la Policía. "No me toques, no me gustan las negras", le gritó en reiteradas oportunidades una joven a una de las policías. El hecho, que recién trascendió en las últimas horas, ocurrió el miércoles por la noche en la ciudad de Buenos Aires. Según contaron en las redes sociales desde la cuenta @Hechosanderecho, todo comenzó por una discusión de pareja que fue subiendo de tono hasta que tuvieron que intervenir los efectivos policiales. En las imágenes se observa cuando los oficiales intentaron calmar a la joven, que estaba fuera de sí, hasta que comenzó a insultar a una de las policías. En el medio, además, abrazó a otro de los efectivos. Compartirla WHATSAPP