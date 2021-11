Joel Zalazar: “No merezco las puteadas, le di mis mejores momentos a Ferro”

Joel Zalazar habló con la prensa consumado el empate entre Ferro y Embajadores que significó el cierre de la 2° fecha de la Zona 4 de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur.

“Fue un partido duro, lo sabíamos porque el rival se armó para ascender y por eso estoy contento, porque demostramos que estamos para cosas grandes y no sólo a competir”, comenzó diciendo Zalazar segundos después de que finalizara el encuentro en el Domingo Colasurdo.

En el análisis inmediato del cotejo, el delantero autor del empate dijo: “Nos vamos conformes, Ferro nos manejó la pelota durante todo el partido y nos encontramos con el gol rápido del empate”.

Y en cuanto a su gol, tras la habilitación de Fernández con un pase atrás, Zalazar explicó:”Lo grité porque vengo recibiendo muchas críticas de gente de Ferro. Nací acá, les di mi vida y no merezco que la gente no me trate bien” y sentenció: “El verdadero hincha de Ferro se va a acordar que yo le di mis mejores momentos al Club entonces no merezco las puteadas porque siempre estuve predispuesto para este club”.