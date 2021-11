Lorenzo Ferrara: “Hicimos todo para ganar”

Lorenzo Ferrara habló con la prensa finalizado en empate el partido entre Ferro y Embajadores en el Domingo Colasurdo.

“Me voy medio fastidioso porque hicimos todo para ganar, hicimos el sacrificio, y ellos mucho no propusieron y es muy valorable, ya que el empate les sirve. Nosotros teníamos que ganar, no pudimos y hay que ganar en el que viene" comenzó diciendo el autor del gol de Ferro en la tarde-noche del domingo.

El jugador del “Carbonero” declaró que en la Zona 4 de la Región Pampeana Sur "Ferro y Racing no iban a ganar caminando, esto es difícil más allá de que hayan llegado refuerzos, nosotros recién vamos una semana de trabajo todos juntos. Por suerte no nos toca viajar, entonces hay que salir siempre a buscar los tres puntos".

“Gustavo -Romanello- tiene las ideas muy claras y eso es una ventaja, el tiempo de trabajo no pero ya le vamos a encontrar la vuelta”, dijo Ferrara y agregó: “Viéndolo en frío mañana vamos a ver las cosas que hicimos bien y también las que tenemos por corregir”.

“Va a estar todo muy parejo hasta la última fecha”

En cuanto al análisis del partido, Ferrara continuó analizando que casi no pudieron disfrutar de ir en ventaja por la rápida igualdad en los pies de Zalazar: “Vi que estábamos mal parados, ellos salieron rápido y aprovecharon la que tuvieron y yo tuve dos o tres que no la pude meter y no queda más que laburar para que la próxima entre”.

“Hicimos merito para llevarnos los tres puntos y ellos hicieron tiempo, el primer tiempo no le encontramos la vuelta y en el segundo tiempo tuvimos que bajar a acomodar el dominio en el medio” sentenció en el análisis el experimentado delantero.