Miguel Córdoba: “Nos pusimos de acuerdo entre las partes para jugar desde las 11 del domingo”

Miguel Córdoba fue la voz de Estudiantes tras la suspensión del encuentro entre Estudiantes y Racing en la tarde-noche de este sábado y tras acordar un horario, lo confirmó a la prensa.

“La policía tiene que pedir autorización para poder brindar el servicio, pero nos pusimos de acuerdo entre las partes para jugar mañana -domingo- desde las 11”, sostuvo el dirigente del “Bataraz” tras la reunión entre los árbitros del partido y Roberto Ciuffetelli en representación de Racing.

Miguel Córdoba también dijo que “el informe meteorológico para el domingo es malísimo también, pero es cierto que teníamos que poner una hora; si sigue lloviendo después pasará a ser una decisión del Consejo no de nosotros”.

“Si no podemos jugar este fin de semana, a mí me parece que debería jugarse tras la última fecha, porque el jueves tenemos un partido con Ferro asique muchas alternativas no tenemos”, sentenció Córdoba.