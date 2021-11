Cooperativas eléctricas piden ajuste tarifario y alertan sobre posible “colapso”

Representantes de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE) emitieron un comunicado en el que pidieron ajustar las tarifas en la provincia de Buenos Aires para cubrir “los costos” y advirtieron que hay una crisis que “puede llevar al colapso del sistema de energía eléctrica”.

En este sentido, desde el organismo indicaron que “la Ley 11.769 no se cumple en cuanto a qué la tarifa por el servicio público de energía eléctrica debe ser justa, que permita cubrir los costos y tener un margen razonable para realizar inversiones”.

“Manifestamos que los Estados Nacional y de la Provincia de Buenos Aires no están cumpliendo lo que por Ley se ha establecido”, precisaron.

De esta manera, a partir del duro comunicado difundido en diferentes medios de comunicación nacionales y provinciales, la Federación de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios afirmaron haberse quedado “atrás” de la suba inflacionaria dada durante el último tiempo.

“La provincia de Buenos Aires ha otorgado un incremento tarifario del 7 por ciento en el período marzo de 2021, pero la misma se encontraba congelada de insuficiente desde febrero de 2019. Entre este último período y la fecha, la inflación, según el Indec, ha superado el 160 por ciento”, cuestionaron desde la el organismo.

Además, agregaron que a eso “debe sumarse el último incremento salarial pactado con la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza del 50 por ciento para el período entre marzo de 2021 y febrero de 2022”.

La FACE también sostuvo que se está incumpliendo un otorgamiento de créditos, dispuesto en el artículo 87 de la ley de Presupuesto Nacional 2020, para distribuidoras de energía eléctrica desendeudadas que no son agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, y apuntaron contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof al señalar que “anunció en el mes de septiembre pasado un aporte extraordinario de carácter no reembolsable a todas las distribuidoras cooperativas de 2.800 millones de pesos que sirva para mitigar la pérdida por falta de reconocimiento tarifario” y que “hoy a dos meses del anuncio y a unos pocos días de cierre del ejercicio fiscal, aún no hay novedades de la ejecución”.

Por otro lado, la Federación sostuvo que “en reiteradas oportunidades se ha solicitado al presidente del Oceba (Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense), Macerlo Juiz, que intervenga ante las distribuidoras privadas con fines de lucro que venden energía a cooperativas para que cumplan con las sanciones previstas en el Subanexo D Punto 5 -Calidad de Servicio- del contrato”.

“Además se ha solicitado al organismo para que adecúe los costos de conexión al servicio que quedaron desfasados desde hace mas de tres años y por cada nuevo asociado que la cooperativa conecta al servicio tiene que hacer una erogación extraordinaria que no se recupera en el tiempo y a pesar de haber solicitado que las cooperativas puedan cobrar la diferencia entre el precio de venta y el costo real como una cuota de capitalización, el organismo no lo admite”, indicaron.

Asimismo, se refirieron a la tarifa cero para las asociaciones civiles y los clubes de barrio y a la prohibición de realizar cortes de energía por falta de pago a personas de bajos recursos. Con estas medidas se mostraron de acuerdo, pero pidieron acompañamiento por parte del Estado.

En el crítico comunicado, la FACE responsabilizó “de atentar contra el sistema eléctrico” de la provincia de Buenos Aires al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez; al subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo; al subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, y a Juiz.

“Desde FACE exigimos a los funcionarios citados a que arbitren las medidas necesarias para que de forma urgente se encuentre una solución a esta crisis que puede llevar al colapso del sistema de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires”, culmina el escrito.

La Federación está integrada por más de 240 cooperativas. En la provincia de Buenos Aires están asociadas alrededor de 50 distribuidas en su gran mayoría en pequeñas localidades.

(Fuente: DIB)