Cómo será el debate entre los candidatos a concejales

Después de que desde la facultad de Ingeniería anunciaran el debate que van a llevar a cabo con los diferentes candidatos a concejales de la ciudad, autoridades de la institución brindaron en la mañana de este martes una conferencia de prensa en la que especificaron qué dinámicas regirán el mismo.

En la conferencia, que fue encabezada por la decana de la casa de estudio María Peralta, el vicedecano Oscar Cabrera y Orfel Farila, quien será el moderador del debate.

Según lo que especificaron, el debate, que se llevará a cabo el miércoles 3 de noviembre a las 20 en el auditorio de la FIO, y, aunque no contará con público por cuestiones de protocolo, será transmitido por el de Youtube oficial de la institución.

De esta manera, las autoridades educativas adelantaron que la presentación se estructurara en tres ejes o “bloques” temáticos diferentes, de los cuales el primero tratará sobre “hacienda, finanzas, desarrollo económico, infraestructura, obras y servicios públicos”.

"Creemos que la universidad pública tiene que ser facilitadora de estos espacios por el significado democrático y el rol social que tiene"

El segundo, por otra parte, tocará las áreas de “salud, ambiente, desarrollo social, género”, mientras que el tercero y último bloque incluirá las posiciones de cada Espacio sobre seguridad, control urbano, movilidad, educación y cultura.

Estos tres bloques temáticos en los que se vertebrará el coloquio -que será de una hora y media de duración- estarán separados por descansos de 3 minutos, y en cada uno de ellos los candidatos y candidatas dispondrán de 2 minutos para exponer su visión y propuestas sobre los temas pertinentes a cada uno.

El orden de los espacios -que será inmutable, no se podrá cambiar-, se definirá por un sorteo previo al debate.

Después de la ronda de exposición, cada espacio dispondrá de 1 minuto para réplica, momento que no está destinado para que los candidatos a ediles “dialoguen” o se crucen entre ellos -que no estará permitido-, sino que tiene como finalidad darles la oportunidad de “complementar su exposición previa o emitir opiniones acerca de lo expresado por el resto de los y las oradores y oradoras.

Finalmente, se destinará 1 minuto para cierre y, después de un corte de 3 minutos, se repetirá el esquema anterior tanto para el segundo como el tercer el bloque.

“Estamos muy contentos de brindar un espacio para que todos los candidatos puedan presentar y defender sus propuestas y que la gente tenga accesos a más información o a información nueva a la cual no ha accedido. Esperamos que tenga la repercusión que tuvo en el 2019, que superó nuestras expectativas”, manifestó al respecto la vicedecana.

"El diálogo está explícitamente impedido, lo que sí está permitido es la réplica, estamos buscando una sana exposición de los temas de cada espacio"

“Creemos que la universidad pública tiene que ser facilitadora de estos espacios por el significado democrático y el rol social que tiene la universidad, que tiene que ver con brindar un servicio y poder aportar la información”, agregó Peralta.

De esta manera –y al igual que lo hicieron los candidatos a intendente en 2019- del debate participarán los designados por cada espacio político que integren la lista de aspirantes a integrar el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría. Los espacios podrán cambiar la persona que participe de diferentes bloques, “con la única condición de que integren la lista de aspirantes a la concejalía e informando previamente a la organización del evento”.

Esto quiere decir que cada espacio político podrá disponer de tres personas diferentes para “rotar” en todo el debate, una por cada bloque o eje temático.

Con respecto a la restricción a que haya “cruces” entre los diferentes oradores, Orfel Farila, quien será el moderador, especificó que “el diálogo está explícitamente impedido, lo que sí está permitido es la réplica, estamos buscando una sana exposición de los temas de cada espacio”.

“El reglamento controla mucho el rol del moderador, en sí es un rol muy recortado, ya que no puede intervenir, sino velar para que se respete la dinámica preestablecida. El moderador no puede preguntar, no puede repreguntar, no puede intervenir, lo único que puede hacer el controlar que se respeten las normas preestablecidas”, agregó Farila.