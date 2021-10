¿Puedo votar en las elecciones legislativas si no voté en las PASO?

A menos de 20 días que se lleven a cabo las elecciones legislativas para elegir a los diputados y senadores que ocuparán una banca en el Congreso nacional y en las Legislaturas provinciales, surge la siguiente pregunta: ¿Puedo votar si no voté en las PASO?

En este marco, la Cámara Nacional Electoral (CNE) informó este lunes que quienes no hayan votado en las PASO de septiembre último están habilitados a sufragar en las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo.

De esta manera, quienes duden sobre si puedo votar si no voté en las PASO tienen la tranquilidad de que “la ausencia en las elecciones primarias no interfiere con el derecho a voto para noviembre”, informaron voceros de la CNE.

Sin embargo, desde la entidad aclararon que quienes no participaron de las primarias “deberán justificar la no emisión del voto en las PASO” para no ser obligados en algún momento a abonar la multa correspondiente al caso.

De acuerdo a lo establecido por la Cámara Nacional Electoral, el próximo 11 de noviembre es la fecha límite para hacer el trámite de justificación para los que consultan si puedo votar si no voté en las PASO.